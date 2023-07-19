Savunma sanayii ve havacılıkta en büyük anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez turunun ilk ayağında Suudi Arabistan ile Baykar arasında tarihi bir anlaşmaya varıldı. Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Bayraktar AKINCI TİHA için ihracat ve iş birliği sözleşmesi imzaladı. Milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapacak.

DEVAMINDA ORTAK ÜRETİM VAR

Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak. Önümüzdeki süreçte iki ülke yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için savunma sanayiinde teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da iş birliği yapacak. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından anlaşmayı, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun” sözleriyle duyurdu. İki ülke arasında iş birliği adımlarının artacağını da belirten Bayraktar, “Çok yakın bir zamanda Suudi Arabistan ile akıllı mühimmatlar, faydalı yükler ve farklı alanlarda bunun gibi büyük anlaşmaların imzalanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

1,5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Türkiye’nin 2022’de 4,4 milyar dolara ulaşan savunma ihracatı, bu yılın ilk 5 ayında 2 milyar doları buldu. Suudi Arabistan ile varılan yeni ticaret ve iş birliğinin Türkiye’nin savunma sanayi ihracatını hızlıca yukarıya taşıması bekleniyor. Türkiye’nin daha önce Pakistan’a 30 adet ATAK taarruz helikopteri satmak amacıyla imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşma, en büyük savunma ihracatı olarak kayıtlara geçmişti. AKINCI TİHA için Suudi Arabistan ile varılan anlaşma 1,5 milyar dolar rakamının üzerine çıktığı için Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı olarak nitelendiriliyor.

AKINCI’NIN 7’NCİ PAZARI SUUDİ ARABİSTAN OLDU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75’ini ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar’ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara çıktı. Bayraktar TB2 SİHA için 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Suudi Arabistan, AKINCI TİHA için ihracat anlaşması imzalanan

7’nci ülke oldu.

Bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacak

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ihracat sözleşmesini şöyle değerlendirdi: "İmzaladığımız anlaşma, insansız hava araçları teknolojisi alanında yeteneklerimizi artırırken, Suudi Arabistan'ın yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunacak. Bu iş birliği sadece ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmekle kalmayıp, bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlayacak.”

NATO ve AB ülkelerinin envanterinde

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak, Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı. Romanya’ya gerçekleştirilen ihracatla birlikte Bayraktar TB2 SİHA’lar, NATO üyesi 4 ülke, AB üyesi 2 ülkenin envanterine girdi.







