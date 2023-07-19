|
Gündem

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yönelik darbe toplantısı: Alternatif kurultayla devirme planı yapıyor

12'inci seçim yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesip koltuğunu sağlama alırken, gözünü CHP Genel Başkanlığı koltuğuna diken Ekrem İmamoğlu ise 'söylem safhasından eylem safhasına geçti. Kılıçdaroğlu’nu devirmek için ’değişim’ A Takımı kuran İmamoğlu’nun CHP’deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu. Söz konusu görüntülerde İmamoğlu, "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de gözlemlendi.

07:46 . 19/07/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim ateşi harlanarak büyüyor. Daha önce defaatle 'değişim' çağrısında bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu, artık söylem boyutundan eylem boyutuna geçti.


Bu kapsamda 'Değişim' A Takımı'nı oluşturan İmamoğlu, toplantılara da başladı. Zoom üzerinden yapılan son toplantı ise ifşa oldu.

Söz konusu ifşayı CHP Genel Merkezi'nin yaptığı, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nın İmamoğlu ve değişim tayfasının yaptığı planlardan noktası virgülüne haberdar olduğu öğrenildi.



Alternatif olağanüstü kurultay planı

Takvim'de yer alan habere göre; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntülerde "Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir olağanüstü kurultay" söylemini dile getiriyor.


"Birkaç hususta ilk planlamamızı yaptık" diyen İmamoğlu,
"Parti Meclisi süreciyle ilgili zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik, bunun da özellikle örgütün görev alma sürecine dair bir hazırlık olacaktı. Bu konuda en son Gökhan Bey bir süreç başlattı" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Gökhan Bey diye söz ettiği kişinin ise CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın olduğu öğrenildi.


Toplantı ifşa oldu

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir kurultay sürecini başlattıklarını da dile getirdi.


Kılıçdaroğlu'na darbe hazırlığı yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi? Olgunlaşabilir mi? Buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da katkısı olacak olan, burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte bir çalışma ve öngörü zemini oluşacaktı. O konuda da bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum."


Peki İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na darbe yapmaya hazırlandığı 'değişim A Takımı'nda kimler var?

İşte o isimler;

Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba,

Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç...


Öte yandan Murat Ongun'un da İBB'nin bütçesiyle yeni MYK üyelerini sosyal medyada linç ettirdiği iddialar arasında.


Büyükbaş CHP'lilerden imzalı ihanet

İfşa olan görüntülerde İmamoğlu'nun "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planının yanı sıra PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlendi. O çarpıcı diyaloğa yakından bakalım;


Gökhan Günaydın:
Bir bilgi sunayım ben o konuda. Bülent Bey de (Tezcan) burada. Kendisi sağ olsun bir metin hazırladı. Bu metinden sonra onun da aldığı imzalar var benim de aldığım imzalar var. Şu an itibariyle durum şudur; 7 kişi imzaladı.

İzninizle sayıyorum; Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık.


Selin Sayek Böke:
Biraz evvel ben metni bir zarf içerisinde Selin hanıma (Selin Sayek Böke) gönderdim. Selin hanım da imzalamış olacak. Böylelikle 8 imza olacak. İstanbul içine yönelik bir toplantımız var. Orada Onursal Adıgüzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun ve Turan Aydoğan da imzalamış olacaklar.

Ben yarın sabah bir arabayla Muharrem Bey'e Çanakkale'ya göndreceğim imzayı. Oradan Burhaniye'den Yaşar hanım imzalayacak. Oradan'da Bodrum'a geçecek. Böylece imza sayısı Pazartesi akşam itibariyle 15'e ulaşacak. Özgür başkanım da burada. Eğer uygun görürseniz Veli Ağbaba ya da Murat Emir'den birinin de imzasını alalım.


Muharrem Erkek:
Evet, iyi olur.


Özgür Özel de işin içinde

Söz konusu yayına Özgür Özel'in de katılım sağladığı gözlemlendi.


Ekrem İmamoğlu:
O zaman Parti Meclisi süreci aslında şu anda dengede gidiyor. Muhtemelen Tekin başkanın (Tekin Bingöl) ifade ettiği mektup sürecine dayalı olarak çarşamba günü bir aksiyona dönüşecek ya da maksimum perşembe diyelim buna.



Ekrem İmamoğlu CHP'nin ağır toplarını arkasına alıp Kılıçdaroğlu'na ayar verdi: Ben yılmam yıldırırım artık mutlak değişim zamanı
Ekrem İmamoğlu CHP'nin ağır toplarını arkasına alıp Kılıçdaroğlu'na ayar verdi: Ben yılmam yıldırırım artık mutlak değişim zamanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgasına girişen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin reklamını yapmak maksadıyla İstanbul'da bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe kendisi gibi 'CHP'de değişim olmalı' diyen Özgür Özel ve Murat Karayalçın gibi partinin önde gelen isimlerini de davet eden İmamoğlu, "Siyaset neden bizde profesyonel meslek gibi, sizce neden oturan kalkmıyor koltuktan?" sorusuna alkışlar eşliğinde yanıt verdi. Açıkça Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan ve toplumda karşılığının kalmadığını vurgulayan İBB Başkanı, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadelerini kullandı.



#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Darbe
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte?