İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yönelik darbe toplantısı: Alternatif kurultayla devirme planı yapıyor

Gökhan Günaydın:

Bir bilgi sunayım ben o konuda. Bülent Bey de (Tezcan) burada. Kendisi sağ olsun bir metin hazırladı. Bu metinden sonra onun da aldığı imzalar var benim de aldığım imzalar var. Şu an itibariyle durum şudur; 7 kişi imzaladı.