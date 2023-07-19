İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yönelik darbe toplantısı: Alternatif kurultayla devirme planı yapıyor

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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim ateşi harlanarak büyüyor. Daha önce defaatle 'değişim' çağrısında bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu, artık söylem boyutundan eylem boyutuna geçti.
Söz konusu ifşayı CHP Genel Merkezi'nin yaptığı, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nın İmamoğlu ve değişim tayfasının yaptığı planlardan noktası virgülüne haberdar olduğu öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntülerde "Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir olağanüstü kurultay" söylemini dile getiriyor.
İmamoğlu'nun Gökhan Bey diye söz ettiği kişinin ise CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın olduğu öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir kurultay sürecini başlattıklarını da dile getirdi.
"Alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi? Olgunlaşabilir mi? Buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da katkısı olacak olan, burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte bir çalışma ve öngörü zemini oluşacaktı. O konuda da bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum."
Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba,
Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç...
Öte yandan Murat Ongun'un da İBB'nin bütçesiyle yeni MYK üyelerini sosyal medyada linç ettirdiği iddialar arasında.
İfşa olan görüntülerde İmamoğlu'nun "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planının yanı sıra PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlendi. O çarpıcı diyaloğa yakından bakalım;
İzninizle sayıyorum; Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık.
Ben yarın sabah bir arabayla Muharrem Bey'e Çanakkale'ya göndreceğim imzayı. Oradan Burhaniye'den Yaşar hanım imzalayacak. Oradan'da Bodrum'a geçecek. Böylece imza sayısı Pazartesi akşam itibariyle 15'e ulaşacak. Özgür başkanım da burada. Eğer uygun görürseniz Veli Ağbaba ya da Murat Emir'den birinin de imzasını alalım.
Söz konusu yayına Özgür Özel'in de katılım sağladığı gözlemlendi.