AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:
"Sıfır atık konusunda Türkiye’nin ortaya koyduğu inisiyatif, Sayın Emine Erdoğan’ın inisiyatifinde yeni aşamalara ulaşıyor.
Türkiye Cumhuriyetini şan ve şerefini koruma ve milletimizin hak ve menfaatlerini müdafaa etme anlamında çeşitli platformlarda ortaya koyduğu irade dünyanın her tarafında ses getirmiştir.
Geldiğimiz noktada muhalefet hala seçim sonuçlarının sindirmekte zorlanıyor. Seçim sonuçlarının reddi, ortaya çıkan seçim sonuçlarının ortadan kaldırılması bakımından ve darbelere destek vermek bakımından CHP’nin kötü bir sabıkası var.
Ayrıntılar geliyor...