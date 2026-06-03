Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Parti'de teşkilat revizyonu: 4 il başkanı görevden alındı

AK Parti'de teşkilat revizyonu: 4 il başkanı görevden alındı

11:123/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti'de bayrak değişimi
AK Parti'de bayrak değişimi

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarının görevden alındığını duyurdu. Yeni başkanların yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirildi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, partinin şehirlerdeki siyasi varlığını daha da güçlendirmek amacıyla yürütülen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliği kararı alındığı belirtildi.

AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığına vurgu yapılan açıklamada; "Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.
Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır.
AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır.
Durmak Yok Yola Devam"



#AK Parti
#teşkilat
#atama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 4 Haziran 2026 "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak?