AK Parti 81 ilde başlatıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

AK Parti 81 ilde başlatıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

15:2426/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

11 milyon 146 bin 217 üyesiyle Türkiye'nin en fazla üyeye sahip siyasi partisi olan AK Parti, bu rakamı daha da artırmaya yönelik çalışma kapsamında 81 il için ayrı ayrı hedef üye sayıları belirledi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı, MKYK üyelerine de 5'er üyelik formu vererek, hedef üye sayısına ulaşılması konusuna dikkati çekti.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı mevcut üye sayısını yükseltmek amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Bu çerçevede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na katılan bakanlar ve MKYK üyelerine 5'er üyelik formu dağıtarak, 81 il için ayrı ayrı belirledikleri hedef üye sayısına ulaşılması konusuna dikkati çekti.

Öte yandan, AK Parti Teşkilat Başkanlığınca, milletle birebir temas kurmak ve vatandaşların talep ile önerilerini yerinde dinlemek amacıyla yürütülen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 25 Ekim itibarıyla tamamlandı. Program kapsamında vatandaşlara 6 parametreye göre oluşturulan sorular yöneltildi.

Erdoğan'a sunuldu

Bu sorulara vatandaşların verdiği cevaplar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar, bir rapor haline getirilerek AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Büyükgümüş'ün AK Parti Teşkilat Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından partinin il, ilçe ve mahalle düzeyindeki çalışmalarını gözden geçirmek, kademeler arasındaki çalışma ve işbirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen Danışma Meclisi Toplantıları da hız kazandı.

Parti yönetiminden isimlerin katılımıyla gerçekleşen Danışma Meclisi Toplantıları ayda bir yapılmaya başlandı.



