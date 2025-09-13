Cumhurbaşkanı Erdoğan,AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış törenindeki konuşmasında 24 yıllık siyasi mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü dile getirirken, muhalefeti “3K girdabı; kavga, kaos, kriz” sözleriyle eleştirdi. Terör üzerinden Türkiye’yi dizayn etmeye çalışanlara karşı da net bir tavır ortaya koyan Erdoğan, “Böl, parçala, yönet oyununa izin vermeyeceğiz” dedi. Açıklamalarında yol arkadaşı Hamdi Kılıç’ın vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü de paylaşan Erdoğan, AK Parti’nin milletle büyüyen bir dava olduğunun altını çizdi.









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;





"Rabbim birlikteliğimizi, bu dayanışmamız baki kılsın. Bugün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğim yol arkadaşım Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Hamdi kardeşimi asla unutmayacağız, ailesine yakınlarına çalışma arkadaşlarımıza baş sağlığı diliyorum."









Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış töreninde konuştu: Saflarımızı sıklaştırıp genişletiyoruz Gündem









'AK PARTİ'NİN YORULMASINI BEKLEYENLER OLDU'





86 milyonun kaderini kendi kaderimiz gören bir siyasi kadroyuz. 24 yıl boyunca milletimizin menfaatlerini şahsi çıkarlarımızın hep üstünde tutuk. Bu zaman kadar nice engellerle karşılaştık, nice imtihanla günlerinde geçtik. Fakat her seferimiz de yolumuza kararlılıkla devam ettik. Bu kutlu yolda kumandanımız daima milletimiz oldu. Unutmayın gençler; Milletimizle büyüttük, milletimizle Türkiye olduk.





24 yıldır bir umutla AK Parti'nin yorulmasını bekleyenler oldu. Her defasında kendileri yoruldu, kendileri oyun dışı kaldı.









ÖZLEM VURAL GÜRZEL DE AK PARTİ'DE





Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde 9 yeni isim partimize katıldı. Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz.





İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağılması için omuz omuza vereceğiz. Saflarımızı sıkılaştırıp, genişletiyoruz. Değerli dava arkadaşlarım AK Parti olarak büyük küçük demeden Türkiye'nin meselelerine çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu uğurda ezberleri bozduk, aşılmaz denilen nice engeli aşmayı başardık. Böyle gelmiş ama böyle gitmez diyerek sadece elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koyduk.









'BÖL PARÇALA YÖNET OYUNUNUN SAHNELENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'





Terör duvarını tamamen yıkarak 86 milyon hep beraber yürüyelim istiyoruz. Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye çalışanlar bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Hiç boşuna uğraşmasınlar buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz, bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken, böl - parçala - yönet oyunun tekrar sahnelenmesine izin vermeyeceğiz. Bölgemizde teröre ve terör üzerinden yayılmacılığa yer yoktur ve inşallah olmayacaktır. Felaket tellalları ne derse desin istikrarlı bir şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz.









3K GİRDABINDA KIVRANIYORLAR: KAVGA KAOS KRİZ





"Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Kavga, Kaos, Kriz."





"İçeride-dışarıda gerilim üretmeden siyaset yapamaz hale geldiler. Vatandaşa söyleyecek sözleri, ne de ülkenin önünü açacak bir projeleri var. Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Onu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar."









"Şimdi değerli kardeşlerim biliyorsunuz ana muhalefet partisi genel başkanı Manavgat'taki skandal ilk patladığında yargı ve emniyet mensuplarımızı kumpas kurmakla suçladı, baklava kutularının üstünde kendi kefil olduğu arkadaşlarının parmak izi bulunduğu halde utanmadan partimizi itham etti. Daha da ileri giderek 32 saatlik video kaydı var onu izledim dedi. Madem var git yargıya teslim et çağrısında bulundum. Hepsini duymazdan geldi. Tam 62 gün geçti, bu müfteri zat kumpas iftirasını ispatlayacak 32 saat değil 32 saniyelik bir görüntü bile paylaşmadı."





"Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü daha yayınladı. Tıpkı önceki gibi bunda da avrolar, dolarlar başrolde. Beyefendi bu görüntüye ne diyecek?"





"Mahkemeye başvuran CHP'li, şikayet edilen CHP'li, para ile oyumu değiştirdim diyenler CHP'li, rüşvet aldım verdim diyen CHP'li velhasıl tarafların tamamı CHP'li. Biz bu kavganın, kaosun CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız Bay Özgür. Biz Türkiye'nin kronik meselelerini çözmekle meşgulken, Ana muhalefet cenahında çok farklı bir gündem hakim."











