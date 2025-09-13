Bakan Kurum Portekizli Bakan Luz ile görüştü: Deprem bölgesindeki çalışmalara hayran kaldı

Görüntüleri hayranlıkla izleyen Portekizli Bakan Luz ise “Sadece deprem bölgesinde yaptıklarınız bile tek kelimeyle şahane. Muazzam işler çıkarmışsınız; çok takdir ettiğimiz söylemek isterim. 2 yıl gibi kısa bir sürede bu kadar konut teslim edebilmek dudak uçuklatacak kadar çok yüksek bir rakam. Bu sizin bu alandaki başarınızı gösteriyor” ifadelerini kullandı. Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini ve bu kadar kısa zamanda bu kadar yüksek sayıda konut yapabilmek için hayata geçirilen düzenlemeleri incelemek istediklerini belirten Bakan Luz, “Bu başarıyı biz de sizden öğrenmek istiyoruz. Hızlı teslimi mümkün olan sistemleri keşfetmek istiyoruz. Türk müteahhitlerin gözünde Portekiz’i kıymetli kılmak için buradayız. İki ülke arasında iş birliği yapmak için her türlü imkan var” diye konuştu.