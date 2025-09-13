Erzincan’da düğün yemeğinden zehirlenenlerin sayısı 112’e yükseldi

Altınbaşak beldesinde 11 Eylül’de akşam saatlerinde düzenlenen ve 350 kişinin katıldığı düğünde tavuk döner yiyen birçok vatandaş, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. 12 Eylül’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan yoğun ihbarlar üzerine, Erzincan Valiliği harekete geçti. Altınbaşak beldesine toplam 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edildi.