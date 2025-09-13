Erzincanlı kadınlar bakır işlemeciliğini geleceğe taşıyor

Fotoğraf : Emin Ferhat Sevilir / Anadolu Ajansı

Erzincan'da tarihi eskilere dayanan bakır işlemeciliği, kentteki kadınlar tarafından geleceğe taşınıyor. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle 2002'de "Erzincan Bakır İmalat ve El İşlemeciliği Sanatı" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen ve Mahreçli Coğrafi İşaret Belgesi alan bakır işlemeciliği, Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kursu'nda (ERMEK) kadınlara öğretiliyor. Kursta şu an zanaat öğrenen 20 kadın, çelik kalemle yaptıkları ince işçilikle bakırcılığı geleceğe taşıyor.