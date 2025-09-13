Yeni Şafak
Erzincanlı kadınlar bakır işlemeciliğini geleceğe taşıyor

Erzincanlı kadınlar bakır işlemeciliğini geleceğe taşıyor

13:0113/09/2025, Cumartesi
AA
Erzincan'da tarihi eskilere dayanan bakır işlemeciliği, kentteki kadınlar tarafından geleceğe taşınıyor. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle 2002'de "Erzincan Bakır İmalat ve El İşlemeciliği Sanatı" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen ve Mahreçli Coğrafi İşaret Belgesi alan bakır işlemeciliği, Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kursu'nda (ERMEK) kadınlara öğretiliyor. Kursta şu an zanaat öğrenen 20 kadın, çelik kalemle yaptıkları ince işçilikle bakırcılığı geleceğe taşıyor.
Fotoğraf : Emin Ferhat Sevilir / Anadolu Ajansı
Erzincan'da tarihi eskilere dayanan bakır işlemeciliği, kentteki kadınlar tarafından geleceğe taşınıyor.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle 2002'de "Erzincan Bakır İmalat ve El İşlemeciliği Sanatı" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen ve Mahreçli Coğrafi İşaret Belgesi alan bakır işlemeciliği, Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kursu'nda (ERMEK) kadınlara öğretiliyor. Kursta şu an zanaat öğrenen 20 kadın, çelik kalemle yaptıkları ince işçilikle bakırcılığı geleceğe taşıyor.

Erzincan'da tarihi eskilere dayanan bakır işlemeciliği, kentteki kadınlar tarafından geleceğe taşınıyor.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle 2002'de "Erzincan Bakır İmalat ve El İşlemeciliği Sanatı" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen ve Mahreçli Coğrafi İşaret Belgesi alan bakır işlemeciliği, Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kursu'nda (ERMEK) kadınlara öğretiliyor. Kursta şu an zanaat öğrenen 20 kadın, çelik kalemle yaptıkları ince işçilikle bakırcılığı geleceğe taşıyor.

