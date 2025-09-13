Kira öder gibi ev ve araba sahibi olma fırsatı: İşte Emlak Katılım’ın faizsiz Tasarruf Finansman modeli örnek ödeme tablosu

Sisteme araç sahibi olmak amacıyla girildiğinde, 1 milyon liralık sözleşme tutarı için sabit taksitli müşteri bazlı seçenek tercih edilebiliyor. Kampanyasız modelde teslimat süresi 7 ay, kampanyalıda ise 6 ay olarak belirleniyor. Organizasyon ücreti kampanyasız modelde yüzde 8,4 yani 84 bin lira, kampanyalıda ise yüzde 7 yani 70 bin lira oluyor. İlk taksit her iki modelde de 66 bin 667 lira olarak hesaplanıyor. İlk ödeme tutarı kampanyasızda 150 bin 667 lira, kampanyalıda ise 136 bin 667 lira oluyor. Toplam maliyet ise kampanyasız modelde 1 milyon 84 bin lira, kampanyalıda ise 1 milyon 70 bin lira.