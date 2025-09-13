Kira öder gibi ev ve araba sahibi olma fırsatı: İşte Emlak Katılım’ın faizsiz Tasarruf Finansman modeli örnek ödeme tablosu

Türkiye’de ev ve araç sahibi olmak isteyenler için tarihi bir fırsat başladı. Emlak Katılım’ın faizsiz Tasarruf Finansman Sistemi ile vatandaşlar, kira öder gibi ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olabilecek. 81 ilde geçerli sistemde, aileler bütçelerine uygun taksit planları oluşturabiliyor ve kredi ya da faiz yüküne katlanmadan yatırımlarını gerçekleştirebiliyor. Peki, ödemeler ne kadar ve nasıl olacak? İşte örnek tablo ve merak edilenler
Emlak Katılım’ın Tasarruf Finansman Sistemi ile Türkiye’nin 81 ilinde vatandaşlar, kira öder gibi ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecek. Faiz yükü ya da kredi maliyeti olmadan işleyen sistemde, aileler kendi bütçelerine göre esnek ödeme planı oluşturabilecek.
5 Milyon TL’lik ödeme planı
Örneğin, çekiliş bazlı sistemle 5 milyon liralık bir sözleşmeye katılındığında ve 120 kişilik bir gruba dahil olunduğunda, kampanyasız seçenekte teslimat süresi 5 ila 47 ay arasında değişiyor. Organizasyon ücreti yüzde 10,2 olarak hesaplanıyor ve bu da 510 bin liraya denk geliyor. İlk ödeme 551 bin 666 lira olurken, toplam maliyet 5 milyon 510 bin liraya ulaşıyor. İlk taksit 41 bin 666 lira olarak başlıyor ve her 12 ayda bir yüzde 20 artış yapılıyor. Ödeme süresi 71 ayda tamamlanıyor.
Kampanyalı seçenekte ise teslimat süresi 5 ila 39 ay arasında değişiyor. Organizasyon ücreti yüzde 8,5 olarak belirleniyor, bu da 425 bin liraya denk geliyor. İlk ödeme 466 bin 666 lira olurken, başlangıç taksiti yine 41 bin 666 lira oluyor. 70. ayda taksit 109 bin 679 liraya yükseliyor, 71. ayda ise son taksit 16 bin 950 lira ile ödeme tamamlanıyor. Tahsilatlar her ayın 20’si ile 30’u arasında gerçekleştiriliyor.
Sisteme araç sahibi olmak amacıyla girildiğinde, 1 milyon liralık sözleşme tutarı için sabit taksitli müşteri bazlı seçenek tercih edilebiliyor. Kampanyasız modelde teslimat süresi 7 ay, kampanyalıda ise 6 ay olarak belirleniyor. Organizasyon ücreti kampanyasız modelde yüzde 8,4 yani 84 bin lira, kampanyalıda ise yüzde 7 yani 70 bin lira oluyor. İlk taksit her iki modelde de 66 bin 667 lira olarak hesaplanıyor. İlk ödeme tutarı kampanyasızda 150 bin 667 lira, kampanyalıda ise 136 bin 667 lira oluyor. Toplam maliyet ise kampanyasız modelde 1 milyon 84 bin lira, kampanyalıda ise 1 milyon 70 bin lira.
Taksitler nasıl belirleniyor?
Satın alınacak ev, araç veya işyeri için gerekli finansman tutarı ve buna uygun aylık taksit miktarı belirleniyor.
Çekilişli ya da müşteri bazlı tasarruf finansman modellerinden biri seçiliyor.
Her iki modelde de belirli bir birikimin ardından kalan finansman, Emlak Katılım Tasarruf Finansman tarafından karşılanıyor.
Katılımcılardan yalnızca “organizasyon ücreti” adı altında bir bedel alınıyor, başka bir katılım ücreti bulunmuyor.