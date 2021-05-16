Gündem AK Partiden CHPli Çiçekin HDPlilere bakanlık verilebilir sözlerine yanıt
POLİTİKA

AK Parti'den CHP'li Çiçek'in “HDP'lilere bakanlık verilebilir” sözlerine yanıt

Millet İttifakı ve ortağı HDP arasındaki pazarlığı, “HDP'lilere bakanlık verilebilir” diyerek deşifre eden CHP eski vekili Dursun Çiçek’e AK Parti’den yanıt geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Demirtaş'ı İçişleri Bakanı, Buldan'ı Savunma Bakanı mı yapmayı planlıyorsunuz? Kamera karşısında vatanseverlik taslayan Akşener, kapalı kapılar ardında HDP'ye devletin anahtarını teslim etmeyi planlıyor. Millet, kirli planlarınızı sandıkta başınıza yıkacak" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partiden CHPli Çiçekin “HDPlilere bakanlık verilebilir” sözlerine yanıt
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan

Cumhuriyet Halk Parti’li (CHP) eski milletvekili Dursun Çiçek, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin “2’inci turda HDP'ye bir iki bakanlık vaat edilebilir. Dolayısıyla 2. turda da HDP seçmeni Millet İttifakı'nın adayına oy verebilir. İYİ Parti'nin de CHP'nin tabanının da itiraz edemeyeceği bir, iki bakan HDP'ye vaat edilebilir. 2. tur için söylüyorum” açıklamasında bulunarak kapalı kapılar ardındaki pazarlığı deşifre etmişti.

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP’li Çiçek’in bu sözleri sonrası Twitter hesabından tepki gösterdi. Milletin gereken cevabı sandıkta vereceğini belirten Özalan, “CHP'li Dursun Çiçek, 'Millet İttifakı seçimi kazanırsa, HDP'lilere bakanlık veririz' dedi. Selahattin Demirtaş'ı İçişleri Bakanı, Pervin Buldan'ı Savunma Bakanı mı yapmayı planlıyorsunuz? Millet, kirli planlarınızı sandıkta başınıza yıkacak” dedi.

"HDP'YE DEVLETİN ANAHTARI TESLİM ETMEYİ PLANLIYORLAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de eleştiren Özalan, “Kamera karşısında vatanseverlik taslayan Meral Akşener, kapalı kapılar ardında HDP'ye devletin anahtarını teslim etmeyi planlıyor. Bu sinsiliktir, iki yüzlülüktür” ifadelerini kullandı.

  • AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da konuya ilişkin “İYİ Parti ve CHP'nin temel sorunu şu: HDP ile olan ittifaklarını açık şekilde ifade etmekten çekiniyorlar. HDP ile ittifaklarını bir türlü resmi bir ilişkiye döndürmüyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 bin kişiyi işten çıkardı, 16 bin kişiyi işe aldı. Ve bu 16 bin kişiyi işe alırken HDP'ye kontenjan verdiler. Bunu açıklamıyorlar. HDP'nin PKK sorunu var, CHP ile İYİ Parti'nin HDP sorunu var. Bununla yüzleşmiyorlar” demişti.

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CHP’li Dursun Çiçek: Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HPD'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir
OYNAT 01:23
CHP’li Dursun Çiçek: Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HPD'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir
Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek CNNTürk'te katıldığı canlı yayında 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HDP'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir' ifadelerini kullandı.
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