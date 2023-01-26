AK Parti’den gençlere özel seçim beyannamesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleşen seçim strateji toplantılarında seçim beyannamesinin de hazırlıklarına başlayan AK Parti, bu yıl ilk kez gençlere özel beyanname hazırlanması konusunu gündeme taşıdı. AK Parti Gençlik Kolu Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın önerisi ile gençler için ayrı bir çalışma yapılıyor. Son iki yılda 36 kez gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, gençlerden gelen öneri ve taleplerle kendilerini yenilediklerini ifade etmişti.