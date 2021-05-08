Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalardaki atların hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan fayton atlarının kayıp olduğu ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İBB Meclisi’nin de onayıyla bin 200 at satın alınmıştı. Bu atların 978 tanesi İBB sorumluluğunda farklı illere gönderildi. Ancak bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. İBB’nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" demişti.

"860'ı sahiplendirildi 224 at öldü"

İBB'den yapılan açıklamada, Adalar'daki faytona koşulan atlardan 860'ının çeşitli kurum ve kişilere sahiplendirildiği, 224'ünün öldüğü, 115'inin de belediye bünyesinde bakımının devam ettiği belirtilmişti.

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"Hesabı sandıkta sorulacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle 81 ilden 560 gençle buluştuğu programda bu konuya değindi. Erdoğan, İstanbul'u yönetenlerin kayıp atların bile hesabını veremediğini belirterek, "İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp, hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz. İstanbul halkı bunu görüyor. Zamanı geldiğinde hesabı sandıkta sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

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