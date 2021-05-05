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POLİTİKA

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'kayıp at' açıklaması: Sorumluluk bizde değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından satın alınmasının ardından ortadan kaybolduğu öne sürülen Adalar'daki fayton atları hakkında konuştu. İmamoğlu, atların çeşitli kurumlara dağıtıldığını ifade ederek, "Atlara çip taktık, takip süreci o il ya da ilçenin tarım müdürlüklerinindir, biz değiliz." dedi.

Haber Merkezi İHA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlundan kayıp at açıklaması: Sorumluluk bizde değil
Ekrem İmamoğlu

İBB tarafından satın alınan fayton atlarının kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İBB Meclisi’nin de onayıyla bin 200 at satın alınmıştı. Bu atların 978 tanesi İBB sorumluluğunda farklı illere gönderildi. Ancak bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. İBB’nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" demişti.

İBB bu gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, atlardan 860'ının çeşitli kurum ve kişilere sahiplendirildiği, 224'ünün öldüğü, 115'inin de belediye bünyesinde bakımının devam ettiğini duyurmuştu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimi, atların akıbetine ilişkin yeterli kanıtları kamuoyuyla paylaşmaması ve Veteriner Şube Müdürünü sessizce görevden alması nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Tüm bu tartışmaların üzerine İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

"Tereyağından kıl çeker gibi at sorununu çözdük"

Adalar'ın fayton atlarından kurtuluşunu alkışladığını vurgulayan İmamoğlu, "Biz geldik, fayton meselesini tereyağından kıl çeker gibi hiçbir faytoncuyu mağdur etmeden bütün atları satın alarak faytonların yerine o elektrikli araçları o Adalar’a koyarak çözdük. Tertemiz bir Adalar var." dedi.

"Atların sorumlusu biz değiliz"

Adalardaki 800 üzerinde atın Türkiye’nin muhtelif kurumlarına dağıtıldığını söyleyen İmamoğlu, "Atların yüzde 90-95’ini, başta belediyelere olmak üzere, kurumlara verdik. Kurumlara verdiğimiz her atın bulunduğu ilde takip edilmesi için, çiplerini taktık. Çiplerini taktığımız atların takip süreci o il ya da ilçenin tarım müdürlüklerinindir; biz değiliz. Yapmayın." ifadelerini kullandı.

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İBB Adalar’da 100’e yakın atı ahıra hapsetti
FOTOĞRAF 6
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Adalar’da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesi ve faytonların durdurulması kararı sonrası, İBB’nin tescilli fayton plakalarını ve atları satın alması kararlaştırılmıştı. İBB satın adlıkları atların bir kısmını Büyükada’da bulunan İSPARK ahırında tutuyor. Atların ahırda tutulması hayvanseverler tarafından tepki çekerken ahır havadan görüntülendi.
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Çok küçük bir padok alanları var. Hapishanelerin havalandırmasına benziyor <br> <br> Duruma tepki gösteren Adaların Atları Platformu üyesi Zeynep Alpar, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef satın aldığı atların neredeyse hepsini Büyükada İSPARK ahırında tutuyor. 4 bin liraya satın alıp ücretsiz olarak Türkiye’nin 17 iline gönderdiler. Gönderdikleri yerlerin hepsi iyi yerler değil çok sayıda at gönderildi ve bunların denetimi yapılmıyor...
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Biz Adaların Atları Platformu olarak bunların denetlenmesini, kötü durumda olanların Adalar’a geri getirilmesini istiyoruz. Adalar’da İSPARK’ta Büyükada ahırında tutulan atların atlı zabıta olarak kullanılan 10 tanesi dışında, hiçbiri o ahır alanından dışarıya çıkmadı. Bir yılı aşkın süredir. Çok küçük bir padok alanları var. Hapishanelerin havalandırmasına benziyor. Oraya bile her gün çıkarılmıyorlar. Ve çok uzun sürelerle zincirlere bağlı olarak tutuldukları için maalesef” dedi.
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Atlar ahırlarında hapsolmuş durumda <br> <br> Adaların Atları Platformu üyesi İdil Özsöyler, “Atlar ahırlarında hapsolmuş durumda. O zamandan beri de bugüne kadar kalan 110 ya da 130 at kaldığını duyuyorum, hapsedildiler. Bunları 800 küsuru bedelsiz sahiplendirildi. İBB’nin satın aldığı atların İBB TV’de ekranlarda fotoğraf olarak var...
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En son benim hatırladığım önce bin 167 dedi galiba. Sonra bin 204 dedi. At satın aldı. Geriye kalan Atlar ne oldu Şu anda doğan taylar da var. Aradaki artlar nereye gitti. Hareketsizlikten öldü. Yetersiz bir padok alanı var...
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Gerçi şu anda atlar 110 kaldığı için padok alanına düzenli çıkartılabilirler. Ama gözlemlediğimiz kadarıyla düzenli padok alanına da çıkartılmıyorlar” şeklinde konuştu.
İBB Adalar’da 100’e yakın atı ahıra hapsetti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) satın aldığı atların bir kısmını Büyükada İSPARK ahırına hapis etti. Atların tutulduğu ahır havadan görüntülendi.
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