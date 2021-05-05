İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'kayıp at' açıklaması: Sorumluluk bizde değil

İBB tarafından satın alınan fayton atlarının kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İBB Meclisi’nin de onayıyla bin 200 at satın alınmıştı. Bu atların 978 tanesi İBB sorumluluğunda farklı illere gönderildi. Ancak bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. İBB’nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" demişti.

İBB bu gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, atlardan 860'ının çeşitli kurum ve kişilere sahiplendirildiği, 224'ünün öldüğü, 115'inin de belediye bünyesinde bakımının devam ettiğini duyurmuştu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimi, atların akıbetine ilişkin yeterli kanıtları kamuoyuyla paylaşmaması ve Veteriner Şube Müdürünü sessizce görevden alması nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

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Tüm bu tartışmaların üzerine İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

"Tereyağından kıl çeker gibi at sorununu çözdük"

Adalar'ın fayton atlarından kurtuluşunu alkışladığını vurgulayan İmamoğlu, "Biz geldik, fayton meselesini tereyağından kıl çeker gibi hiçbir faytoncuyu mağdur etmeden bütün atları satın alarak faytonların yerine o elektrikli araçları o Adalar’a koyarak çözdük. Tertemiz bir Adalar var." dedi.

"Atların sorumlusu biz değiliz"

Adalardaki 800 üzerinde atın Türkiye’nin muhtelif kurumlarına dağıtıldığını söyleyen İmamoğlu, "Atların yüzde 90-95’ini, başta belediyelere olmak üzere, kurumlara verdik. Kurumlara verdiğimiz her atın bulunduğu ilde takip edilmesi için, çiplerini taktık. Çiplerini taktığımız atların takip süreci o il ya da ilçenin tarım müdürlüklerinindir; biz değiliz. Yapmayın." ifadelerini kullandı.

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