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AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

17:19 . 10/03/2023 Cuma
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Binali Yıldırım- Fatih Erbakan- Ali İhsan Yavuz

Binali Yıldırım- Fatih Erbakan- Ali İhsan Yavuz

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hareketli günler geçiriyor. Kulislerde, Yeniden Refah Partisi'nin de aralarında olduğu bazı partilerin Cumhur İttifakı'na katılabileceği öne sürülüyordu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı bileşenleriyle bir görüşme gerçekleştirdikten sonra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.


Cumhur İttifakı genişleyecek mi?

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etmişti.

"DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılması söz konusu. Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusu üzerine Destici, "Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, nedir o ilkeler? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler, elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler." yanıtını verdi.

"Bugünkü görüşmede ittifaka katılım konusunda isim gündeme geldi mi?" sorusunu Destici, "Mutlaka. Gündemdeki bütün meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Şu anda bunların detayını paylaşmam çok doğru olmaz." diye yanıt vermişti.




#AK Parti
#Yeniden Refah Partisi
#seçim
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AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
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