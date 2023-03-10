AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, 6 Şubat'taki depremin beklenenin aksine iktidarın oylarını düşürmediğini, muhalefetin ise deprem konusunda sınıfta kaldığını belirtti. Gezici "Kamuoyu depremle ilgili sorunu kim çözer dediğimiz zaman iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor. Yani muhalefetin depremle ilgili bir çözüm üreteceğine inanç daha az" dedi.