AK Parti'li Aydemir: Millet İttifakı kumar masasında oturduklarını kabul eder hale gelmiştir

İbrahim Aydemir
Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Erzurum Şehir Stadyumunun da maç yapılamaz hale geldiğini belirterek, deprem nedeniyle stadyumda yaşanan hasarı gösteren fotoğrafları paylaştı.
Aydemir, 11 ilin dışındaki şehirlerde de sporcuların depremden etkilendiğini anlatarak, "Müsabakalar devam etsin ama bu dönem hiçbir ligde küme düşme gibi bir hadise söz konusu olmaması lazım. Şampiyonlar ilan edilsin, önümüzdeki dönem küme düşecek takımların sayısı artırılabilir." diye konuştu.
Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin genel başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği toplantıya işaret eden Aydemir, şunları kaydetti:
Meral Akşener'i eleştiren Aydemir, "Lider dediğin öngörülü, kararlı insandır. İki günde darmaduman oldular" ifadelerini kullandı.Millet İttifakı'nın diğer ortaklarının da "İş bu noktaya gelmemeliydi, geldiyse getiren bu masada olmamalı" demesi gerektiğini ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, "Millet İttifakı kumar masasında oturduklarını kabul eder hale gelmiştir." dedi.