AK Parti'li Aydemir: Millet İttifakı kumar masasında oturduklarını kabul eder hale gelmiştir

"Meral Akşener oturduğu masanın 'kumar masası' olduğunu milletle paylaştı. Cuma günü bunu söyledi, dün bu kumar masasına yeniden oturdu. Böyle bir liderlik olabilir mi? Millet İttifakı'nın şeriklerinden birinin belediye başkanlarını resmen hedefe koydu. Onlar üzerinden CHP'ye dayatmalarda bulundu. O partinin belediye başkanları utanmadan, sıkılmadan bu teklifi ellerinin tersiyle itmek yerine sükut ettiler, kabul ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu bu teklife onay verdi, diğerleri seslerini çıkarmadılar. Ne kadar ayıp? Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu adamlar benim belediye başkanım ne haddinize kardeşim, siz bunların üzerinden bana nasıl yönelirsiniz, ayıptır bu yaptığınız' demeliydi. Ne yaptı? Kılıçdaroğlu, 'kumar masası' olduğunu tescil eden bir karar verdi. 12 maddelik bir bildiri açıkladılar. O bildirinin 12. maddesinde; 'onlara uygun görüldüğü vakitte cumhurbaşkanı yardımcılığı verilecek' gibi ucube bir yaklaşımı ortaya koydular. Bu, Türk siyaseti için dibe vurma durumudur."