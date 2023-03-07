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AK Parti'li Aydemir: Millet İttifakı kumar masasında oturduklarını kabul eder hale gelmiştir

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen hafta cuma günü yaptığı açıklamadaki "kumar masası" benzetmesine dikkati çekerek, "Millet İttifakı kumar masasında oturduklarını kabul eder hale gelmiştir" dedi.

13:47 . 7/03/2023 Salı
AA
İbrahim Aydemir

İbrahim Aydemir

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Erzurum Şehir Stadyumunun da maç yapılamaz hale geldiğini belirterek, deprem nedeniyle stadyumda yaşanan hasarı gösteren fotoğrafları paylaştı.

Aydemir, 11 ilin dışındaki şehirlerde de sporcuların depremden etkilendiğini anlatarak, "Müsabakalar devam etsin ama bu dönem hiçbir ligde küme düşme gibi bir hadise söz konusu olmaması lazım. Şampiyonlar ilan edilsin, önümüzdeki dönem küme düşecek takımların sayısı artırılabilir." diye konuştu.

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin genel başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği toplantıya işaret eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Meral Akşener oturduğu masanın 'kumar masası' olduğunu milletle paylaştı. Cuma günü bunu söyledi, dün bu kumar masasına yeniden oturdu. Böyle bir liderlik olabilir mi? Millet İttifakı'nın şeriklerinden birinin belediye başkanlarını resmen hedefe koydu. Onlar üzerinden CHP'ye dayatmalarda bulundu. O partinin belediye başkanları utanmadan, sıkılmadan bu teklifi ellerinin tersiyle itmek yerine sükut ettiler, kabul ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu bu teklife onay verdi, diğerleri seslerini çıkarmadılar. Ne kadar ayıp? Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu adamlar benim belediye başkanım ne haddinize kardeşim, siz bunların üzerinden bana nasıl yönelirsiniz, ayıptır bu yaptığınız' demeliydi. Ne yaptı? Kılıçdaroğlu, 'kumar masası' olduğunu tescil eden bir karar verdi. 12 maddelik bir bildiri açıkladılar. O bildirinin 12. maddesinde; 'onlara uygun görüldüğü vakitte cumhurbaşkanı yardımcılığı verilecek' gibi ucube bir yaklaşımı ortaya koydular. Bu, Türk siyaseti için dibe vurma durumudur."

Meral Akşener'i eleştiren Aydemir, "Lider dediğin öngörülü, kararlı insandır. İki günde darmaduman oldular" ifadelerini kullandı.Millet İttifakı'nın diğer ortaklarının da "İş bu noktaya gelmemeliydi, geldiyse getiren bu masada olmamalı" demesi gerektiğini ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, "Millet İttifakı kumar masasında oturduklarını kabul eder hale gelmiştir." dedi.


CHP HDP ile görüşmeye hazırlanırken İYİ Partili Ağıroğlu’nun o konuşması akıllara geldi: ‘HDP varsa biz yokuz, razı değiliz’
CHP HDP ile görüşmeye hazırlanırken İYİ Partili Ağıroğlu’nun o konuşması akıllara geldi: ‘HDP varsa biz yokuz, razı değiliz’

Türkiye, koalisyonlu yılların adeta simülasyonunu yaşadığı son günlerde, muhalefette yaşanan krizler gündemden düşmüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’yı dağıtıp Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkması sonrası, aday olmaları çağrısında bulunduğu İmamoğlu ve Yavaş tarafından ikna edilerek dağıttığı ittifaka geri döndü. Altılı Masa’nın sancılı geçen aday çıkarma süreci dün son buldu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu’nun aday olmasının ardından Habertürk’e bağlanarak CHP’yi görüşmeye davet eden HDP’li Mithat Sancar’ın çağrısına ilk olumlu yanıt CHP’li Özgür Özel’den geldi. Özel, “Ziyaret olasıdır, HDP Genel Merkezi ziyaret edilebilir” dedi. Yaşanan tüm bu gelişmeler akıllara; 3 yıl önce, Yavuz Ağıralioğlu’nun CNN Türk’e katıldığı 2 farklı yayında, HDP’nin kendi siyasetini terörden arındırmadığı müddetçe içinde bulundukları ittifakta HDP’nin olmasının mümkün olmadığına ve İYİ Parti olarak bu duruma da razı olmayacaklarına dair yaptığı açıklamalar geldi. Ağıralioğlu, “CHP, ‘HDP var’ derse ‘Biz burada yokuz’ deriz” dedi.

#AK Parti
#Erzurum
#İbrahim Aydemir
1 saat önce
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