Baykal'ın kızı Kılıçdaroğlu'na karşı uyardı: Başkan seçilirse Akşener'i yetkisizleştirir

Yaşanan bu gelişmelerin ardından televizyon kanallarında ve sosyal medyada çok sayıda paylaşımlar yapıldı. Bunlardan biri de CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal oldu. Geçtiğimiz 31 Ekim’de CHP’den istifa eden Baykal, istifasının ardından sert eleştiriler yönelttiği eski partisini hedef alarak yeni bir eleştiriyi sosyal medya hesabına taşıdı.

Baykal, şu ifadeleri kullandı: "İyi Parti'liler dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini CHP genel başkanlığına taşıyan Önder Savı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İyi partiye verilmez. İyi Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İyi Parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu.