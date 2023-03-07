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Gündem

Baykal'ın kızı Kılıçdaroğlu'na karşı uyardı: Başkan seçilirse Akşener'i yetkisizleştirir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesinin üzerine Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İYİ Parti'nin dönüşü olamayan bir yola girdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na karşı uyaran Baykal, "Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini CHP genel başkanlığına taşıyan Önder Savı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir. İYİ Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, belki de içeriden destek olur" yorumunda bulundu.

10:15 . 7/03/2023 Tuesday
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Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinden sonra Akşener'in yüz ifadesi gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinden sonra Akşener'in yüz ifadesi gündem oldu.

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerin arifesinde hareketli günler geçiriyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart günü kalktığı masaya 6 Mart'ta tekrar oturdu. Dün yapılan görüşmelerin ardından Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ilan etti.

CHP'den istifa etmişti

Yaşanan bu gelişmelerin ardından televizyon kanallarında ve sosyal medyada çok sayıda paylaşımlar yapıldı. Bunlardan biri de CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal oldu. Geçtiğimiz 31 Ekim’de CHP’den istifa eden Baykal, istifasının ardından sert eleştiriler yönelttiği eski partisini hedef alarak yeni bir eleştiriyi sosyal medya hesabına taşıdı.

'Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir'

Baykal, şu ifadeleri kullandı: "İyi Parti'liler dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini CHP genel başkanlığına taşıyan Önder Savı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İyi partiye verilmez. İyi Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İyi Parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu.




#Aslı Baykal
#Meral akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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Baykal'ın kızı Kılıçdaroğlu'na karşı uyardı: Başkan seçilirse Akşener'i yetkisizleştirir
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