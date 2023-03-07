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CHP'li Özel ilk olarak firari FETÖ'cü Savaş Genç'in dillendirdiği 'Yavaş - İmamoğlu' formülüne ilişkin konuştu: Biz zaten yapacaktık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ilk olarak firari FETÖ'cü Savaş Genç'in dillendirdiği 'Yavaş - İmamoğlu' formülüne ilişkin açıklamada bulundu. CHP'nin zaten İmamoğlu ve Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı yapacağını söyleyen Özel, "Belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olması senaryosu CHP’nin B planıydı" dedi.

10:16 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından 'Yavaş - İmamoğlu' formülünü gündeme getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını isteyen Akşener'in bu talebinin, ilk olarak Firari FETÖ'cü Savaş Genç tarafından dillendirildiği ortaya çıktı.

Özgür Özel: CHP'nin B planıydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Independent Türkçe’ye açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Yavaş - İmamoğlu' formülünün CHP’nin B planı olduğunu öne sürdü. Özel şöyle konuştu:

“Çok önceden, ‘bir tıkanma olduğunda bu nasıl aşılabilir?’ diye düşünmüştük. Zaten bunu normal kampanya içinde de uygun bir zamanda dahil edebilmeyi de planlamıştık. Toplumda oluşan moral bozukluğu ve motivasyon kaybına karşı üç grup başkanvekili ve iki genel başkan yardımcısıyla, sayın genel başkanımızın denetimi ve yönetiminde bunun çalışmalarını sürdürdük. Ve sonuçta hem Ankara ve İstanbul’un belediye başkanları hem de diğer siyasi partiler olumlu karşıladı. Bu yöntemle masaya dönebilecekleri anlaşılınca, krizden geriye dönüş imkanını, İYİ Parti’nin de masaya dönmesi imkanını verdi.”




#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
1 saat önce
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CHP'li Özel ilk olarak firari FETÖ'cü Savaş Genç'in dillendirdiği 'Yavaş - İmamoğlu' formülüne ilişkin konuştu: Biz zaten yapacaktık
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