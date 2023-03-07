CHP'li Özel ilk olarak firari FETÖ'cü Savaş Genç'in dillendirdiği 'Yavaş - İmamoğlu' formülüne ilişkin konuştu: Biz zaten yapacaktık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından 'Yavaş - İmamoğlu' formülünü gündeme getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını isteyen Akşener'in bu talebinin, ilk olarak Firari FETÖ'cü Savaş Genç tarafından dillendirildiği ortaya çıktı.
Özgür Özel: CHP'nin B planıydı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Independent Türkçe’ye açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Yavaş - İmamoğlu' formülünün CHP’nin B planı olduğunu öne sürdü. Özel şöyle konuştu: