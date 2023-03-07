CHP'li Özel ilk olarak firari FETÖ'cü Savaş Genç'in dillendirdiği 'Yavaş - İmamoğlu' formülüne ilişkin konuştu: Biz zaten yapacaktık

“Çok önceden, ‘bir tıkanma olduğunda bu nasıl aşılabilir?’ diye düşünmüştük. Zaten bunu normal kampanya içinde de uygun bir zamanda dahil edebilmeyi de planlamıştık. Toplumda oluşan moral bozukluğu ve motivasyon kaybına karşı üç grup başkanvekili ve iki genel başkan yardımcısıyla, sayın genel başkanımızın denetimi ve yönetiminde bunun çalışmalarını sürdürdük. Ve sonuçta hem Ankara ve İstanbul’un belediye başkanları hem de diğer siyasi partiler olumlu karşıladı. Bu yöntemle masaya dönebilecekleri anlaşılınca, krizden geriye dönüş imkanını, İYİ Parti’nin de masaya dönmesi imkanını verdi.”