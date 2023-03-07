Bahçeli'den masaya dönen Akşener'e tepki: Bir kere satan yine satar ve satacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Siyaseti çadır tiyatrosuna çeviren fırıldakların u dönüşlerine itibar etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı sağa sola bakmadan şuna buna aldırmadan adanmış yüreğimizle Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Bazıları gevezelikte sınır tanımayacak ama biz çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz dağları aşacağız başkaları polemik batağında debelenecek. Biz huzur ve kardeşliğin manifestosunu yazacağız.

Zorlukları yeneceğiz, engelleri aşacağız. Denizi geçtik, derede boğulmayacağız. Depremden zarar gören insanlarımıza sahip çıkılmıştır. Devletimiz depremden ağır yara alan vatandaşlarımızın yanındadır. Önümüzdeki kısa sürede 405 bin afet konutuyla birlikte 83 bin köy evinin inşa edileceği anlaşılmaktadır. Depremden etkilenen 11 ilimizin her birinin tarihi ve coğrafi dokusuna uygun planlar hazırlanmaktadır.

Deprem bölgesinde iş makinaları geceli-gündüzlü çalışıyor. Hasarlı binalar yeniden yapılmak için yıkılıyor.

"Seçim müziği kullanmayacağız"

Derin acılar yüreğimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız, sağ duyumuzu her şartta koruyacağız. Pozitif gündemli siyasetimizi ülke geneline yansıtacağız. Milletimizle her zaman iç içe olacağız. Milliyetçilik yalnızca gözyaşından ibaret bir duygu seli değildir. Bu kalıp ve kapsamda da olmamalıdır.

Depremi fırsat bilen ahlaksızlar, seçimleri sabote etmek, olay çıkarmak maksadıyla teyakkuz halindedir. Tribünlerde seslendirilen 'Hükümet istifa' sloganları çok tehlikeli toplumsal hadiselere kapı aralayabilecek bir olaydır. Toplumsal muhalefeti tahrik edip kışkırtan eylemler ile çatışma iklimi yeşertmek isteyenler kendi tuzaklarına düşecek.

"Bize göre Amed diye bir yer yoktur"

Geçtiğimiz hafta sonu Bursaspor-Diyarbakırspor arasında oynanan maçta sallanan görsellerin sporun ahlak ve doğasına aykırı olduğu herkesin malumudur. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan bahsedilemeyecektir. Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının stadyumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi rezalettir. Türk ile Kürt arasına düşmanlık tohumu ekmeye kalkan kim varsa, koparılması gereken çıban başıdır. Bursa nasıl gözbebeğimizse, Diyarbakır da öyledir.

Akşener'e zehir zemberek sözler

1 yıl boyunca oturdukları masayı kumar masası, küçük hesaplar masası, noter masası diyerek önce devirip sonra tekrar oturanlar ilkesizliğin ta kendisidir. Kazanamaz diyen Cumhurbaşkanı adayının yanında yer almak ilkesizliğin daniskası değil de nedir? Çürümüş bir siyasetin ilkesizliği değil midir? Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP Başkanı söylediği ağır sözlerinden altından nasıl kalkacak? Milletimizin yüzüne utanmadan sıkılmadan nasıl bakacak? Bir kere satan yine satar!















