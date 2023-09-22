AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu - Kemal Kılıçdaroğlu
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bugün sabah saatlerinde Manisa’da basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Toplantında bir gazetecinin,
"2003 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili seçilme yasağının kaldırılmasına verdiği desteğe karşılık, bugün AK Parti’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na milletvekilliği yolunu açma gibi bir planı olur mu?"
yönündeki sorusuna,
"Kılıçdaroğlu’nun Meclis'e taşınma mevzusunu bilmiyorum. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili olarak söylemiyorum, Bahadır Yenişehirlioğlu olarak söylüyorum, şık olur, güzel olur. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim, karar onlarındır"
yanıtını verdi.
"Söylediklerim bağlamından kopartıldı"
"Söylediklerim bağlamından kopartıldı"
Cevabının bağlamından koparıldığını ifade eden Yenişehirlioğlu,
“Ben bugün değişik etkinliklerde bulundum. Manisa’mızdaki basın mensuplarıyla bir kahvaltı yaptık. Ben hem Manisa gündemine ilişkin hem de Türkiye gündemine dair açıklamalar yaptım. Kimi zaman gülüştük, kimi zaman şakalaştık. Burada bir mevzunun Türkiye gündemine taşındığına şahit olduk. Oysa ki aklın yolu bir. Ne kadar doğru söylersek söyleyelim bazen söyledikleriniz farklı algılanabiliyor. Bağlamından kopartıldığında da bambaşka anlam ifade ediyor.
" dedi.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun durumu birbiriyle hiç alakalı değil"
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun durumu birbiriyle hiç alakalı değil"
"Yerel basınımızla buluştuğumuzda dediğim gibi bazı ifadelerimin farklı noktalara çekildiğini gördüm
." diyen Yenişehirlioğlu,
"Ulusal basındaki bazı gazetelerin bunları da haber yaptığını gördüm. Cumhurbaşkanımızın evveliyatında ara seçimlerle Meclis'e girmesiyle şu an Kılıçdaroğlu’nun durumu birbiriyle hiç alakalı değil. Cumhurbaşkanımızın ara seçimlerle Meclis'e girmesi bambaşka parametrelere sahip, Kılıçdaroğlu’nun bugün Meclis'te olmaması da bambaşka parametrelere sahip. İkisi birbiriyle hiç alakalı olmayan, birbirinden tamamen zıt konular.
" diye konuştu.
"Kılıçdaroğlu’nun Meclis'in dışında kalması kendi tercihi"
"Kılıçdaroğlu’nun Meclis'in dışında kalması kendi tercihi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönem hukuksuzca parlamento dışında kaldığını vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili, "
Okuduğu bir şiirden dolayı kendisine yasaklar getirilmişti ve bir hukuksuzluk söz konusuydu. Hak gaspı söz konusuydu. Bugün Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin dışında kalması kendi tercihi ve iç hesaplaşmalarıyla alakalı. Bu onların iç meselesi.
" ifadesini kullandı.
"Kasıtlı haberler kötü niyetten başka bir şey değildir"
"Kasıtlı haberler kötü niyetten başka bir şey değildir"
Yenişehirlioğlu, bazı gazetelerin kasıtlı haber yaptığını belirterek
"CHP tarihinde ilk defa bir genel başkanının Meclis'te yer almadığını söyledim. Hepiniz bunu biliyorsunuz, hepiniz bunun şahidiniz.CHP'nin iç hesapları bizi ilgilendirmez. Türkiye’de akıl sahipleri hepsi bilir ki milletvekili seçimleri Anayasa’da ve kanunlarda usulü vardır. Seçimler yapılır. Oysa ki Kılıçdaroğlu’nun bugün mecliste olmaması kendi tercihi. Bugün meclise girebilmesi için erken seçim mi yapılması gerekecek. Kaldı ki kendisiyle alakalı bir yasaklamayla alakalı bir değil, kendi tercihiyle cumhurbaşkanı olmak istediği için mecliste yer almamaktadır. Cumhurbaşkanımızın evveliyatındaki durumuyla bu durumu birbirine karıştırmak kötü niyetten başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanımıza söyleyelim de Kılıçdaroğlu’nu meclise taşısın bu trajik bir komiktir.”
dedi.
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1 saat önce