"CHP tarihinde ilk defa bir genel başkanının Meclis'te yer almadığını söyledim. Hepiniz bunu biliyorsunuz, hepiniz bunun şahidiniz.CHP'nin iç hesapları bizi ilgilendirmez. Türkiye’de akıl sahipleri hepsi bilir ki milletvekili seçimleri Anayasa’da ve kanunlarda usulü vardır. Seçimler yapılır. Oysa ki Kılıçdaroğlu’nun bugün mecliste olmaması kendi tercihi. Bugün meclise girebilmesi için erken seçim mi yapılması gerekecek. Kaldı ki kendisiyle alakalı bir yasaklamayla alakalı bir değil, kendi tercihiyle cumhurbaşkanı olmak istediği için mecliste yer almamaktadır. Cumhurbaşkanımızın evveliyatındaki durumuyla bu durumu birbirine karıştırmak kötü niyetten başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanımıza söyleyelim de Kılıçdaroğlu’nu meclise taşısın bu trajik bir komiktir.”