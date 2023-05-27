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AK Partili Çelik'ten '27 Mayıs' mesajı: Millet iradesine karşı bütün kötülüklerin kapısını açmıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "27 Mayıs darbesi, Türkiye’de millet iradesine karşı bütün kötülüklerin kapısını açmıştır" dedi.

13:34 . 27/05/2023 Cumartesi
DHA
Çelik, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle yad etti.

Çelik, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle yad etti.

AK Partili Çelik, Twitter'daki hesabından 27 Mayıs 1960 darbesinin 63'üncü yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Çelik,
"27 Mayıs darbesi, Türkiye’de millet iradesine karşı bütün kötülüklerin kapısını açmıştır. Darbeden sonra bu kötülükler Yassıada zihniyeti ile sistematik olarak devam ettirilmiştir. Bu zihniyeti savunanlar, millet iradesini gasp ederek bu ülkeye büyük zararlar verdiler. Kendini milletin üstünde gören bu zihniyetle mücadele etmeye devam ediyoruz.  Şehit Başbakanımız Adnan Menderes ile bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle anıyoruz
" dedi.



#Ömer Çelik
#27 Mayıs
#AK Parti
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