AK Partili Çelik'ten ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki: Çıkar lobisini kınıyoruz

"Tarihi olayları çarpıtarak siyasi istismar ve çıkar malzemesi haline getiren bu çevrelerin açıklamaları yalan siyasetinden başka bir şey değildir. Tarihte yaşanan olayları çarpıtan ve kendi çıkarları için husumet konusu haline getirmeye çalışan bu çıkar lobisini kınıyoruz. Bu şebekelerle yıllardır mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunların tek amacı husumet üretmek ve bölge barışını yok etmektir. Cumhurbaşkanı'mız bölgesel barış ve işbirliği için defalarca çağrı yaparak, tüm bölge halklarının ortak geleceği için güçlü bir vizyon ortaya koymuştur. İstismar ve çıkar lobisinin en büyük korkusu Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonun adım adım gerçekleşmesidir. İstismar ve yalan siyasetinin elemanları, bu vizyon karşısında yenilecektir. Cumhurbaşkanı'mızın öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği vizyonu kazanacaktır."