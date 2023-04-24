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AK Partili Çelik'ten ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki: Çıkar lobisini kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Tarihte yaşanan olayları çarpıtan ve kendi çıkarları için husumet konusu haline getirmeye çalışan bu çıkar lobisini kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

17:16 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin ifadelerine sert tepki gösterdi.


Bazı ülkeler ve siyasetçilerin 1915 olayları hakkında yine gerçeğe aykırı açıklamalar yaptığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:


"Tarihi olayları çarpıtarak siyasi istismar ve çıkar malzemesi haline getiren bu çevrelerin açıklamaları yalan siyasetinden başka bir şey değildir. Tarihte yaşanan olayları çarpıtan ve kendi çıkarları için husumet konusu haline getirmeye çalışan bu çıkar lobisini kınıyoruz. Bu şebekelerle yıllardır mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunların tek amacı husumet üretmek ve bölge barışını yok etmektir. Cumhurbaşkanı'mız bölgesel barış ve işbirliği için defalarca çağrı yaparak, tüm bölge halklarının ortak geleceği için güçlü bir vizyon ortaya koymuştur. İstismar ve çıkar lobisinin en büyük korkusu Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonun adım adım gerçekleşmesidir. İstismar ve yalan siyasetinin elemanları, bu vizyon karşısında yenilecektir. Cumhurbaşkanı'mızın öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği vizyonu kazanacaktır."



#1915 olayları
#ABD Başkanı Joe Biden
#AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
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