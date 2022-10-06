Gündem AK Partili Çelikten KKTCli vekil Doğuş Deryaya tepki Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz
POLİTİKA

AK Partili Çelik'ten KKTC'li vekil Doğuş Derya'ya tepki: Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz." dedi.

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AK Partili Çelikten KKTCli vekil Doğuş Deryaya tepki: Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz
AK Partili Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz.

Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir. Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir.

Kuşkusuz bu zihniyet KKTC’yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor. Bu hayalin peşindeki Rum ve Yunan faşistlerine verdiğimiz cevap bu şahıs için de aynen geçerlidir."

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