KKTC vekili Doğuş Derya Yunan ağzıyla konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve TSK'yı hedef aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, KKTC Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı.

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras ve HDP'li vekillerle yakın ilişkileri bulunan Derya, Türkiye'ye yönelik sert ifadeler kullandı.

TSK'nın adadaki varlığını eleştiren Derya şöyle konuştu:

"Birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Bir Kıbrıslı yurtsever, Türk olarak konuşuyorum. Onun için bir futbol taraftarı gibi ele almayacaksın bu konuları.

"KKTC'Yİ ÖNCE KENDİLERİ TANISIN"

Senin ülkene ne oluyor ona bakacaksın. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın. KKTC'yi tanıyın demiş sayın Erdoğan.

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Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu lütfen kendileri tanısınlar önce.

Siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biliyorum biat kültürü içerisinde buraya gelip birilerine teşekkür ederek siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz."

OYNAT 01:35 KKTC vekili Doğuş Derya Yunan ağzıyla konuştu: Türkiye ve Erdoğan’ı hedef aldı KKTC vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı. KKTC Meclisinde yaptığı konuşmada “Yunanistan savaş yapmayacağız diyor. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist kendisine karşı iki bölgeli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Sayın Erdoğan KKTC'yi tanısınlar demiş. Önce kendileri tanısın” dedi. BiP'te paylaş

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ÇİPRAS VE HDP'Lİ VEKİLLERLE FOTOĞRAFLARI VAR

Türkiye'ye eleştirilerde bulunan ve Yunan ağzıyla konuşan Doğuş Derya'nın eski Yunanistan Başbakanı Çipras, HDP'li Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder ile yakın ilişki içinde olduğu biliniyor.





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