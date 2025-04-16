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AK Partili İnan'dan CHP'ye 'korsan metin okutma' tepkisi: Gazi Meclis'e yakışmayan korsan tavır

AK Partili İnan'dan CHP'ye 'korsan metin okutma' tepkisi: Gazi Meclis'e yakışmayan korsan tavır

22:4916/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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AK Partili İnan, TBMM'de AYM'nin Can Atalay kararının okutulmasına sert sözlerle tepki gösterdi.
AK Partili İnan, TBMM'de AYM'nin Can Atalay kararının okutulmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için tüm partilerin ortak kararıyla geçmiş olsun dilekleriyle kapatılacaktı. Ancak CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile Katip Üye Sibel Suiçmez kriz anını fırsata çevirmek adına kapanışta Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını kanunsuz biçimde okuttu. Skandal karara AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan sert sözlerle tepki gösterdi. Önder'in şahsı için alınan ortak kararın çiğnendiğini belirten İnan, bu tutumu 'fırsatçı, jakoben tatlı su kurnazlığı' olarak niteleyerek, "Gazi Meclisimize layık görülmeyen bu korsan tavrı ve yetki aşımını sahiplerine iade ediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu, kalp rahatsızlığı yaşayan ve yoğun bakıma alınan
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder
'e 'geçmiş olsun' demek için toplandığı sırada, TBMM Başkanvekili
CHP'li Gülizar Biçer Karaca
,
CHP'li Katip Üye Sibel Suiçmez
'e AYM'nin '
Can Atalay
' kararını okuttu.
CHP'nin Can Atalay fırsatçılığı yaparak korsan metin okutmasına
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan
tepki gösterdi.

"Fırsatçı, jakoben tatlı su kurnazlığı"

X hesabından yaptığı paylaşımda CHP’nin, Meclis teamüllerini ve siyasi uzlaşıyı hiçe sayarak hareket ettiğini belirten İnan, "Ellerine en küçük bir yetki geçtiğinde hukuku, devlet adabını, teamülleri askıya alıyorlar." dedi.

İnan, sağlık sorunları nedeniyle zor bir süreçten geçen TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili
Sırrı Süreyya Önder
için Meclis’te tüm siyasi partilerin ortak bir karar aldığını hatırlatarak, CHP'nin bu mutabakata uymadığını vurguladı.
"
Hayat mücadelesi veren Sayın Sırrı Süreyya Önder'in şahsı için alınan ortak kararı çiğnediler.
" diyen İnan, bu tutumu '
fırsatçı, jakoben tatlı su kurnazlığı
' olarak niteledi.

"Ortak karara imza atıp iş çevirmek CHP'ye yakışır"

CHP’nin Meclis Genel Kurulu'nda yetki aşımıyla hareket ettiğini belirten İnan, "Gazi Meclis’in ortak kararına imza atıp ardından genel kurulda iş çevirmek ancak CHP'ye yakışırdı." ifadelerini kullandı.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yönetim anlayışına da göndermede bulunan İnan, "İBB'de kurdukları 'La Casa De Papel' düzenini Meclis'e taşıyamazlar." dedi.

CHP'nin her anlamda rotasını kaybettiğini ve Meclis'in ciddiyetine zarar veremeyeceğini belirten İnan, "Bugün yaptıkları eylem yok hükmündedir." sözleriyle açıklamasını sürdürdü.

"Gazi Meclis'te korsan tavır"

Eyyüp Kadir İnan, yaptığı paylaşımda Sırrı Süreyya Önder'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek, "
Gazi Meclisimize layık görülmeyen bu korsan tavrı ve yetki aşımını sahiplerine iade ediyoruz.
" dedi.



#Can Atalay
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