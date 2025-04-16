AK Partili İnan'dan CHP'ye 'korsan metin okutma' tepkisi: Gazi Meclis'e yakışmayan korsan tavır

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için tüm partilerin ortak kararıyla geçmiş olsun dilekleriyle kapatılacaktı. Ancak CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile Katip Üye Sibel Suiçmez kriz anını fırsata çevirmek adına kapanışta Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını kanunsuz biçimde okuttu. Skandal karara AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan sert sözlerle tepki gösterdi. Önder'in şahsı için alınan ortak kararın çiğnendiğini belirten İnan, bu tutumu 'fırsatçı, jakoben tatlı su kurnazlığı' olarak niteleyerek, "Gazi Meclisimize layık görülmeyen bu korsan tavrı ve yetki aşımını sahiplerine iade ediyoruz." dedi.
"Fırsatçı, jakoben tatlı su kurnazlığı"
X hesabından yaptığı paylaşımda CHP’nin, Meclis teamüllerini ve siyasi uzlaşıyı hiçe sayarak hareket ettiğini belirten İnan, "Ellerine en küçük bir yetki geçtiğinde hukuku, devlet adabını, teamülleri askıya alıyorlar." dedi.
"Ortak karara imza atıp iş çevirmek CHP'ye yakışır"
CHP’nin Meclis Genel Kurulu'nda yetki aşımıyla hareket ettiğini belirten İnan, "Gazi Meclis’in ortak kararına imza atıp ardından genel kurulda iş çevirmek ancak CHP'ye yakışırdı." ifadelerini kullandı.
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yönetim anlayışına da göndermede bulunan İnan, "İBB'de kurdukları 'La Casa De Papel' düzenini Meclis'e taşıyamazlar." dedi.
CHP'nin her anlamda rotasını kaybettiğini ve Meclis'in ciddiyetine zarar veremeyeceğini belirten İnan, "Bugün yaptıkları eylem yok hükmündedir." sözleriyle açıklamasını sürdürdü.