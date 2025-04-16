TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Suiçmez'e kınama: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca 'nın, TBMM Genel Kurulu nda Anayasa Mahkemesinin (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili karar hükmünü okutmasına ilişkin, " TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı olarak bir metni katip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir. " ifadesini kullandı.

Gülizar Biçer Karaca

Meclis'te korsan metin okutuldu

Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Kurul'un bugünkü birleşiminin açılmasından önce yapılan Danışma Kurulu Toplantısı 'nda, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder 'in sağlık durumu nedeniyle bugün Genel Kurul'da sadece grup başkanvekillerinin geçmiş olsun temennisinde bulunması ve akabinde Genel Kurul'un çalışmalarına devam etmemesinin kararlaştırıldığını, ayrıca yarın da Genel Kurulun toplanmaması yönünde bütün siyasi parti gruplarının oy birliğiyle Danışma Kurulu önerisi imzalandığını hatırlattı.

Genel Kurul'da söz alan siyasi partilerin temsilcilerinin Önder için geçmiş olsun dileklerini sunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Danışma Kurulu'nda oluşan ortak iradeye rağmen birleşimin sonunda TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı olarak, TBMM Katip Üyesi Sibel Suiçmez'e, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okuttuğunu belirtti.

TBMM Katip Üyesi Sibel Suiçmez

"Hukuken yok hükmünde"

"TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı olarak bir metni katip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Genel Kurulda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e bütün siyasi partiler tarafından geçmiş olsun mesajlarının verildiği oturumda teamüllere ve siyasi nezakete sığmayan bir davranışla TBMM hukuka aykırı bir uygulamaya maruz bırakılmıştır. Bu davranış aynı zamanda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in şahsına yapılmış bir saygısızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

İçtüzük'ün 15'inci maddesine göre TBMM Başkanvekillerinin, Genel Kurul birleşimlerini TBMM Başkanı adına yönettiğini, Başkanvekillerinin hangi birleşim ve oturumları yöneteceğini, gündemin 'Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları' kısmında yer almasını ve gündeme girecek işleri TBMM Başkanının belirlediğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İçtüzük yetkilerimi kullanacağım"

"Hiçbir TBMM Başkanvekili, TBMM Başkanı'nın iradesi hilafına, temsil ettiği bu makamın yetkilerini kullanamaz. TBMM Başkanı tarafından belirlenmeyen herhangi bir husus, Genel Kurul gündemine getirilemez. TBMM Başkanı olarak Yüce Meclis'in saygınlığını korumak adına, hukuken yok hükmündeki bu tutumlarıyla görevlerini kötüye kullanan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Katip Üye Sibel Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum."





BASIN AÇIKLAMASI



Genel Kurul’un 16 Nisan 2025 tarihli 77’nci Birleşimi’nin açılmasından önce yapılan Danışma Kurulu Toplantısı’nda, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu münasebetiyle bugün Genel Kurul’da sadece grup başkanvekillerinin geçmiş olsun temennisinde… pic.twitter.com/b8tXuAlr9u — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) April 16, 2025

Can Atalay hakkındaki yargı süreci

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Yargıtay'ın talebi reddetmesinin ardından Atalay, Anayasa Mahkemesine iki kez başvuruda bulunmuş ve iki başvuruda da Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği düşürülmüştü.







