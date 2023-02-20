AK Partili Köşk Belediyesi CHP'li belediyenin deprem bölgesine gittiği için işten çıkardığı Gürkan Can'a kapılarını açtı

"Asrın felaketi olan Maraş depreminde, AFAD görevlisi olarak deprem bölgelerine giden Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Gürkan Can kardeşimizin bu fedakârlığı sebebiyle büyükşehir tarafından işten çıkarılması bizleri çok üzdü. 10 binlerce insanımızın canından olduğu, yüz binlerce insanımızın evsiz kaldığı böylesi zor günlerde; sosyal belediyecilikle övünen bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu AFAD görevlisi kardeşimizi işinden ve aşından etmesi kabul edilemez.