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AK Partili Köşk Belediyesi CHP'li belediyenin deprem bölgesine gittiği için işten çıkardığı Gürkan Can'a kapılarını açtı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi, valilik izniyle AFAD gönüllüsü olarak deprem bölgesine giden çalışanını işten çıkardı. Bölgeden dönmesinin ardından telefona gelen mesajla işten çıkarıldığını öğrenen Gürkan Can'a AK Partili Köşk Belediyesi sahip çıktı. Gürkan Can, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın girişimleriyle Köşk Belediyesi'nde işe alındı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Sosyal belediyecilikle övünen bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu AFAD görevlisi kardeşimizi işinden ve aşından etmesi kabul edilemez." dedi.

16:39 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Partili Köşk Belediyesi, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı Gürkan Can'a sahip çıktı.

AK Partili Köşk Belediyesi, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı Gürkan Can'a sahip çıktı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tek yürek oldu. 7'den 70'e bütün vatandaşlar, afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

CHP'li belediye deprem bölgesine giden çalışanı işten çıkardı

Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı Gürkan Can da gönüllü olarak valilik izni ile bölgeye gitti. Can, AFAD gönüllüsü olarak gittiği deprem bölgesinden döndükten sonra CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce işten çıkarıldığını öğrendi.

Depremzedelere yardıma giden vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Belediyedeki iş sözleşmesinin fesh edildiğini öğrenen Can, şu açıklamalarda bulundu:

"Deprem bölgesinden geldiğim gün işten çıkarıldığımı öğrendim. Gelen mesajda Malatya'ya gittiğim tarihte yani 7 Şubat'ta işten çıkarıldığım yazıyordu. Daha sonra tekrar mesaj geldi 'Sigortalı ayrılışınız iptal edilmiştir' diye.
Sonra tekrar bir mesaj geldi '48 nedeniyle işten ayrılışınız işveren tarafından yapılmıştır' diye. Amirlerimle konuştum bana, 'Seni işten çıkarma sebebimiz farklı' şeklinde bir açıklama yaptılar."

AK Partili Köşk Belediyesi işten çıkarılan Gürkan Can'a kapılarını açtı

CHP'li belediyenin afet bölgesine giden Can'ı işten çıkarmasının ardından AK Partili Köşk Belediyesi harekete geçti. Gürkan Can, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın girişimleriyle Köşk Belediyesi'nde işe alındı.

"AFAD görevlisi kardeşimizin işinden edilmesi kabul edilemez"

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Asrın felaketi olan Maraş depreminde, AFAD görevlisi olarak deprem bölgelerine giden Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Gürkan Can kardeşimizin bu fedakârlığı sebebiyle büyükşehir tarafından işten çıkarılması bizleri çok üzdü. 10 binlerce insanımızın canından olduğu, yüz binlerce insanımızın evsiz kaldığı böylesi zor günlerde; sosyal belediyecilikle övünen bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu AFAD görevlisi kardeşimizi işinden ve aşından etmesi kabul edilemez.
Biz Köşk Belediyesi olarak, bu fedakârlığı karşılıksız bırakmadık ve Gürkan Can kardeşimizin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için kendisini belediyemiz bünyesinde işe aldık. Bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız, yaralarımızı birlikte saracağız. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin inşallah."



#Köşk Belediyesi
#Aydın Büyükşehir Belediyesi
#Gürkan Can
1 saat önce
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AK Partili Köşk Belediyesi CHP'li belediyenin deprem bölgesine gittiği için işten çıkardığı Gürkan Can'a kapılarını açtı
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