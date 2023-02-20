AK Partili Köşk Belediyesi CHP'li belediyenin deprem bölgesine gittiği için işten çıkardığı Gürkan Can'a kapılarını açtı

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AK Partili Köşk Belediyesi, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı Gürkan Can'a sahip çıktı.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tek yürek oldu. 7'den 70'e bütün vatandaşlar, afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı Gürkan Can da gönüllü olarak valilik izni ile bölgeye gitti. Can, AFAD gönüllüsü olarak gittiği deprem bölgesinden döndükten sonra CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce işten çıkarıldığını öğrendi.
Belediyedeki iş sözleşmesinin fesh edildiğini öğrenen Can, şu açıklamalarda bulundu:
CHP'li belediyenin afet bölgesine giden Can'ı işten çıkarmasının ardından AK Partili Köşk Belediyesi harekete geçti. Gürkan Can, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın girişimleriyle Köşk Belediyesi'nde işe alındı.
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: