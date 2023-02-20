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CHP’li vekillerin kentsel dönüşüme karşı çıktığı ifadeleri ortaya çıktı

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın kentsel dönüşüme karşı düzenlediği miting görüntülerinin ardından CHP’li vekillerin de kentsel dönüşüme karşı çıktığı ifadeleri ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in İstanbul’da yapılan kentsel dönüşüme karşı “AKP’nin rant aşkı ve sevdası binlerce insanın ocağını kararttı” sözleri sürecin yavaşlamasına sebep olmuştu.

13:33 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'li vekillerin kentsel dönüşüme karşı çıktığı ifadeleri ortaya çıktı.

CHP'li vekillerin kentsel dönüşüme karşı çıktığı ifadeleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 15’inci güne girildi. Toplamda 11 ili etkileyen depremlerde 105 bin binanın yıkık, yıkılmak üzere ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Asrın felaketi olarak tanımlanan afet binlerce can aldı.

Bu süreçte yapılan araştırmalar sonucu yıkılan ve hasarlı binlerce binada ciddi malzeme eksikliği ve uygulama hatası olduğu ortaya çıktı.


Kentsel dönüşüme karşı miting düzenlemişti

Depremin en çok vurduğu illerden birisi Hatay oldu. Ancak yıllar önce Hatay’da yapılması planlanan kentsel dönüşümün CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından engellendiği, hatta bu konuda miting yaptığı ortaya çıktı. Savaş’ın bu tutumunun sonucunda kentsel dönüşüm yapılması beklenen Hatay’ın Emek Mahallesi onlarca kişiye mezar oldu.


CHP’li vekillerin kentsel dönüşüm karşıtlığı

Savaş’ın bu tutumu yeniden gündem olunca diğer CHP’li vekillerin kentsel dönüşüme karşı tutumları bir bir ortaya çıkmaya başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2020 yılında sosyal medyada kentsel dönüşüm karşıtlığını şu şekilde bildirdi: “İstanbul’un göbeğinde Fikirtepe’de kentsel dönüşüm mağdurları ile birlikteyiz. AKP’nin rant aşkı ve sevdası binlerce insanın ocağını kararttı.”


Tek çatlağı dahi olmayan TOKİ'ye 'vurgun' dedi

CHP Adana Milletvekili Turgay Develi ise kentsel dönüşüm karşıtlığını 2014’te şu ifadelerle belirtti: “30 Mart’ta halkımız ‘Kentsel dönüşüm’ adıyla yapılan rantsal dönüşüm projelerine, TOKİ vurgununa dur diyecek; yerel yönetimlere el koyacaktır.”

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği illerde bulunan 134 bin TOKİ konutunun depreme dayanıklı sistemler sayesinde tek çatlağı dahi olmadığı bildirildi.


Depremde can kaybetmemek adına yapılması önemli olan kentsel dönüşüme CHP’nin daha birçok karşıt söylemi bulunuyor.






#Barış Atay
#Lütfü Savaş
#deprem
1 saat önce
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CHP’li vekillerin kentsel dönüşüme karşı çıktığı ifadeleri ortaya çıktı
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