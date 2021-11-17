AK Parti'li Özkan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ diyen CHP'li Özel'e yanıt: Diktatör ibadethaneleri ahıra çevirenlere denir

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" dedi.

Özel'in sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan yanıt geldi.

"Geçmişi milletimizin değerleri ile hesaplaşmak olan, geçmişinde milletimizle sürekli kavga yürüten, demokrasiyi yüceltmek yerine tek parti dönemi uygulamalarıyla maalesef demokrasinin neşvünema bulmasına engel olmak isteyen düşüncenin, Cumhurbaşkanımıza güzel bir söz söylemesini beklemezdik." diyen Özkan, "Yine Türkiye düşmanlarını dostları olarak görmek suretiyle 'Milletimize dayanarak iktidara geleceğiz' anlayışını bir kenara bırakarak, 'Dostlarımızla beraber iktidara geleceğiz' anlayışına sahip olanların, Cumhurbaşkanımıza iyi, hoş bir söz etmelerini elbette beklemeyiz. Ancak Cumhurbaşkanımıza o hadsiz yakıştırmayı ileri sürenlere diyoruz ki diktatör kimdir? Diktatör, açık oy gizli sayım anlayışıyla sandıkların kapatıldığı, milletvekillerinin ve hükümetlerin belirlendiği döneme denir. Atatürk'ün fotoğraflarını paradan, puldan ve duvardan indirenlere denir. İbadethaneleri ahıra çevirenlere denir. Ülkeme sığınan 146 soydaşını Stalin'in zulmüne geri gönderenlere denir. TBMM Genel Kurulu'nda başı örtülü diye bir milletvekiline 'haddini bildirin' diyenlere denir. " ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:35 AK Parti'li Özkan'dan CHP'li Özel'e yanıt: Diktatör ibadethaneleri ahıra çevirenlere denir AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'diktatör' diyerek hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yanıt verdi. Özkan, 'Diktatör, açık oy gizli sayım anlayışıyla sandıkların kapatıldığı, milletvekillerinin ve hükümetlerin belirlendiği döneme denir. Atatürk'ün fotoğraflarını paradan, puldan ve duvardan indirenlere denir. İbadethaneleri ahıra çevirenlere denir. Ülkeme sığınan 146 soydaşını Stalin'in zulmüne geri gönderenlere denir. TBMM Genel Kurulu'nda başı örtülü diye bir milletvekiline 'haddini bildirin' diyenlere denir. Böylesi millete mesafe tutanları, medeniyet değerlerimizle mücadele edenlerin bizlere hoş güzel söz söylemelerini beklemiyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Bugün özgür, demokratik Türkiye'de Cumhurbaşkanımıza her türlü hakaret edip, ondan sonra da 'Bu ülkede demokrasi, hukuk, özgürlük yoktur' demek asla demokrasi, özgürlük beklentileri ile tevili kabil olmayan yaklaşımdır." dedi.

"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Tansu Çiller'e ne yapılmışsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aynısının yapıldığını anlatan Özkan, "Sonra da çıkıp helalleşme istiyorlar, hakkımızı helal etmiyoruz. Milletimizin hakkını, hukukunu da sonuna kadar sizlerden hesabını soracağımızı ifade ediyorum." diye konuştu.

GÜNDEM CHP’li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi