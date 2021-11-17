Gündem AK Partili Özkandan Cumhurbaşkanı Erdoğana diktatör diyen CHPli Özele yanıt Diktatör ibadethaneleri ahıra çevirenlere denir
POLİTİKA

AK Parti'li Özkan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ diyen CHP'li Özel'e yanıt: Diktatör ibadethaneleri ahıra çevirenlere denir

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "diktatör" diyerek hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yanıt verdi. Özkan, "Diktatör, açık oy gizli sayım anlayışıyla sandıkların kapatıldığı, milletvekillerinin ve hükümetlerin belirlendiği döneme denir. Atatürk'ün fotoğraflarını paradan, puldan ve duvardan indirenlere denir. İbadethaneleri ahıra çevirenlere denir." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Özkandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ diyen CHPli Özele yanıt: Diktatör ibadethaneleri ahıra çevirenlere denir
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" dedi.

Özel'in sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan yanıt geldi.

"Geçmişi milletimizin değerleri ile hesaplaşmak olan, geçmişinde milletimizle sürekli kavga yürüten, demokrasiyi yüceltmek yerine tek parti dönemi uygulamalarıyla maalesef demokrasinin neşvünema bulmasına engel olmak isteyen düşüncenin, Cumhurbaşkanımıza güzel bir söz söylemesini beklemezdik." diyen Özkan, "Yine Türkiye düşmanlarını dostları olarak görmek suretiyle 'Milletimize dayanarak iktidara geleceğiz' anlayışını bir kenara bırakarak, 'Dostlarımızla beraber iktidara geleceğiz' anlayışına sahip olanların, Cumhurbaşkanımıza iyi, hoş bir söz etmelerini elbette beklemeyiz. Ancak Cumhurbaşkanımıza o hadsiz yakıştırmayı ileri sürenlere diyoruz ki diktatör kimdir? Diktatör, açık oy gizli sayım anlayışıyla sandıkların kapatıldığı, milletvekillerinin ve hükümetlerin belirlendiği döneme denir. Atatürk'ün fotoğraflarını paradan, puldan ve duvardan indirenlere denir. İbadethaneleri ahıra çevirenlere denir. Ülkeme sığınan 146 soydaşını Stalin'in zulmüne geri gönderenlere denir. TBMM Genel Kurulu'nda başı örtülü diye bir milletvekiline 'haddini bildirin' diyenlere denir. " ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Özkan'dan CHP'li Özel'e yanıt: Diktatör ibadethaneleri ahıra çevirenlere denir
OYNAT 01:35
AK Parti'li Özkan'dan CHP'li Özel'e yanıt: Diktatör ibadethaneleri ahıra çevirenlere denir
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'diktatör' diyerek hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yanıt verdi. Özkan, 'Diktatör, açık oy gizli sayım anlayışıyla sandıkların kapatıldığı, milletvekillerinin ve hükümetlerin belirlendiği döneme denir. Atatürk'ün fotoğraflarını paradan, puldan ve duvardan indirenlere denir. İbadethaneleri ahıra çevirenlere denir. Ülkeme sığınan 146 soydaşını Stalin'in zulmüne geri gönderenlere denir. TBMM Genel Kurulu'nda başı örtülü diye bir milletvekiline 'haddini bildirin' diyenlere denir. Böylesi millete mesafe tutanları, medeniyet değerlerimizle mücadele edenlerin bizlere hoş güzel söz söylemelerini beklemiyoruz.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Bugün özgür, demokratik Türkiye'de Cumhurbaşkanımıza her türlü hakaret edip, ondan sonra da 'Bu ülkede demokrasi, hukuk, özgürlük yoktur' demek asla demokrasi, özgürlük beklentileri ile tevili kabil olmayan yaklaşımdır." dedi.

"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Tansu Çiller'e ne yapılmışsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aynısının yapıldığını anlatan Özkan, "Sonra da çıkıp helalleşme istiyorlar, hakkımızı helal etmiyoruz. Milletimizin hakkını, hukukunu da sonuna kadar sizlerden hesabını soracağımızı ifade ediyorum." diye konuştu.

CHP’li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi
GÜNDEM
CHP’li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi

CHP’li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi
OYNAT 00:22
CHP’li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi
CHP, 26 milyondan fazla vatandaşın oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın meşruiyetini yok saymayı sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yeni anayasa çalışmalarında olmayacaklarını söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'diktatör' diyerek hedef aldı. Özel, 'Referandumsuz anayasa değişikliği için 400, referandumlu anayasa değişikliği için 360 milletvekili lazım. Biz yokuz. Tek adamlarla diktatörlerle oturup anayasa müzakeresi yapmıyoruz. Bizi denklemden düşün.' ifadelerini kullandı.
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