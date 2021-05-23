Gündem Akçakoca Müftüsü Soytekinoğlu tedbiren görevden uzaklaştırıldı
SAKARYA

Akçakoca Müftüsü Soytekinoğlu tedbiren görevden uzaklaştırıldı

Sakarya'ya bağlı Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan müftü Şaban Soytekinoğlu, tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Soytekinoğlu, "Selanik göçmenlerinin yüzde 90'ı Sabetayist" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi AA
Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu tedbiren görevden uzaklaştırıldı | Şaban Soytekinoğlu ne dedi? neden görevden alındı? Sabetayist ne demek?
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Soytekinoğlu'nun, hakkındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Karasu Kabakoz İsmail Sadi Camisi'nde cuma namazı öncesinde vaaz veren Akçakoca İlçe Müftüsü Soytekinoğlu'nun Selanik göçmenleri için sarf ettiği, "Yüzde 90'ı Sabetayist. Ne demek Sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" ifadelerini kullanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Soytekinoğlu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan da soruşturma açılmıştı.

TBMM Başkanı Şentop: Konuşması cahilce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akçakoca Müftüsünün, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşması çok yanlıştır, cahilcedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır" dedi.

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