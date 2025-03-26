Akılalmaz olay: Kazada savrulan otomobil ile tabela arasında kalan yaya öldü

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karadağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karadağ'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, 2 sürücüyü de gözaltına aldı.