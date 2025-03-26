Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayrampaşa'da tartıştığı motosikletliyi silah çekip tehdit etti

Bayrampaşa'da tartıştığı motosikletliyi silah çekip tehdit etti

10:2526/03/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü önce emniyet şeridinde sıkıştırdı ardından silah çekip tehdit etti. O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde O-3 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen 34 HUZ 470 plakalı aracın sürücüsü aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı.

T

Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliyi otomobiliyle sıkıştırdı. Düşme tehlikesi geçiren motosiklet sürücüsü ve yolcusu, otomobilin önünü keserek durdurdu. Tarafların tartışması devam ederken otomobil sürücüsü silahını çekerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Tartışma bir süre daha devam ederken başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.



#Bayrampaşa
#Trafik Kavgası
#Asayiş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı hekim dışı 37 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman başlayacak?