Bayrampaşa'da tartıştığı motosikletliyi silah çekip tehdit etti

Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliyi otomobiliyle sıkıştırdı. Düşme tehlikesi geçiren motosiklet sürücüsü ve yolcusu, otomobilin önünü keserek durdurdu. Tarafların tartışması devam ederken otomobil sürücüsü silahını çekerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Tartışma bir süre daha devam ederken başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.