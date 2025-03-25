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Kavgayı ayırmaya çalışırken hayatını kaybeden Yakup'un ölümüne ilişkin 2 tutuklama

Kavgayı ayırmaya çalışırken hayatını kaybeden Yakup'un ölümüne ilişkin 2 tutuklama

13:3025/03/2025, Salı
DHA
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Batman'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışırken başına kurşun isabet eden Yakup Yürek'in (26) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 17 Mart'ta Pazaryeri Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İki esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan Yakup Yürek, taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. B.A. isimli yaşı küçük bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yürek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. B.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Kavga ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olaya karıştığı tespit edilen R.A., F.A. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.A. ve A.A. tutuklandı, R.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



#Asayiş
#Tutuklama
#Kavga

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