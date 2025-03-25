Kavgayı ayırmaya çalışırken hayatını kaybeden Yakup'un ölümüne ilişkin 2 tutuklama

Olay, 17 Mart'ta Pazaryeri Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İki esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan Yakup Yürek, taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. B.A. isimli yaşı küçük bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yürek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. B.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Kavga ise güvenlik kameralarına yansıdı.