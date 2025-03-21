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15 yılla aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

15 yılla aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

11:3421/03/2025, Cuma
IHA
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İzmir'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. R.T. isimli şahsın yapılan sorgusunda 15 yıl 9 ay 7 gün kesilmiş hapis cezası ile 'Kasten öldürme' suçundan arandığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#İzmir
#Opeasyon
#Aranan Şahıs

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