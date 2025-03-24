Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
3. Sayfa
Kayseri'de kızı tarafından öldürülen anne toprağa verildi

Kayseri'de kızı tarafından öldürülen anne toprağa verildi

16:3824/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Yaşlı kadının cenaze namazı, Hulusi Akar Camisi'nde kılındı.
Yaşlı kadının cenaze namazı, Hulusi Akar Camisi'nde kılındı.

Kızıyla arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkan ve kızı tarafından öldürülen T.C., bugün toprağa verildi.

Kayseri'de kızı tarafından bıçakla öldürülen anne son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından teslim alınan T.C.'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Annenin cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.


Sahabiye Mahallesi Konak Sokak'ta dün, T.C. ile kızı M.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine T.C. kızı tarafından bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis, şüpheliyi gözaltına almıştı.



#anne
#ASAYİŞ
#cenaze
#cinayet
#kayseri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Siirt'te kentsel dönüşüm çalışmalarına start verildi