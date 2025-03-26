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Dikkatsizlik kaza getirdi: Takla atan otomobilden dışarı fırladı

Dikkatsizlik kaza getirdi: Takla atan otomobilden dışarı fırladı

10:4926/03/2025, Çarşamba
IHA
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Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazada, takla atan otomobilde bulunan yolcu konumundaki şahıs yola fırlayarak yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi oteller bölgesinde meydana geldi. D-400 Karayolu istikametine seyir halindeki Metin A.'nın kullandığı 07 EGD 23 plakalı Chevrolet marka otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu virajı alamayıp yoldan çıkarak takla atmaya başladı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Mertcan A. aracın camından dışarı fırlayarak yola düştü.

Araç ise yol kenarında bulunan boş bir arazide durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Metin A. ve Mertcan A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı evinin önünde oturduğu sırada gören Mehmet Özmen isimli vatandaş, "Araç çok hızlıydı. Virajda yoldan çıkıp tel örgüleri altına aldıktan sonra takla attı" diye konuştu.



#Kaza
#Takla Attı
#trafik

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