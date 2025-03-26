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Tarihi eserleri 2 milyon liraya satacaktı

Tarihi eserleri 2 milyon liraya satacaktı

10:4526/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
IHA
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Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.
Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bin 24 adet tarihi eseri 2 milyon liraya satma girişimindeki şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aliağa ilçesi Şakran Hasbi Efendi Mahallesi'nde ikamet eden Z.E.'nin Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserleri bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. 2 ay süren titiz çalışma sonucu Z.E.'nin tarihi eserleri 2 milyon lira karşılığında satmaya çalıştığı tespit edildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Aliağa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada bin 24 adet tarihi eser ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Z.E., sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

#İzmir
#Aliağa
#Roma
#Bizans

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