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Uşak'ta tarihi eser niteliğinde 117 obje ele geçirildi

Uşak'ta tarihi eser niteliğinde 117 obje ele geçirildi

15:5812/03/2025, Çarşamba
AA
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Tarihi eser niteliğinde 117 obje ele geçirildi
Tarihi eser niteliğinde 117 obje ele geçirildi

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen 117 obje ele geçirildi. Ayrıca, 2 el dedektörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 2 hassas teraziye de el konuldu.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir evde yapılan aramada, aralarında Lidya dönemine ait olduğu değerlendirilen altın ve gümüş paraların da yer aldığı 117 obje, 2 el dedektörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

#Tarihi Eser Kaçakçılığı
#Uşak
#Jandarma

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