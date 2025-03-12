Uşak'ta tarihi eser niteliğinde 117 obje ele geçirildi

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir evde yapılan aramada, aralarında Lidya dönemine ait olduğu değerlendirilen altın ve gümüş paraların da yer aldığı 117 obje, 2 el dedektörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.