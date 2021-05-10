Akılalmaz olay: Sahibini tanımadığı köfteci dükkanına zorla girip önce temizlik sonra satış yaptı

Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi girişi yakınlarında Ş.Y’ye ait olan ve pandemi dolayısıyla kapalı halde bulunan köfteci dükkanına gelen Engin Y., burada iş yerinin kapılarını zorlayarak açtı.

Semaverde çay yaptı

Konteynırdan yapılmış iş yerinin kapılarını açtıktan sonra iş yerini temizleyen Engin Y, daha sonra burada bulunan iş yeri malzemelerini iş yeri önüne koyarak semaverde çay yaptı. Hiç tanımadığı kişilerin iş yerini açıp daha sonra çay demleyen ve demlediği semaver çayını da yoldan geçenlere satan Engin Y’yi fark edenler iş yeri sahibi Ş.Y’yi arayarak durumu anlattı.

Gözlerine inanamadı

Bir süre sonra yakınlarıyla beraber kendisine ait iş yerine gelen Ş.Y., gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Kendisine ait iş yerinin hiç tanımadığı bir şahıs tarafından açılarak çalıştıran Engin Y’yi polise ihbar etti.

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Akli dengesi yerinde değil iddiası

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Engin Y’yi işletme sahiplerinden teslim aldı. Akli dengesi yerinde olmayan ve çeşitli suçlardan sabıkası olduğu iddia edilen Engin Y’den işletme sahipleri şikayetçi olmadı.

Polis ekipleri şikayetin olmaması üzerine Engin Y’ye dışarıya çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 100 TL para cezası uyguladı.

Olay yerinde uyarılan Engin Y., daha sonra bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Akılalmaz olayla ilgili olarak iş yeri sahipleri de durum karşısında oldukça şaşırdıklarını söyledi.

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