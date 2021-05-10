Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Akılalmaz olay Sahibini tanımadığı köfteci dükkanına zorla girip önce temizlik sonra satış yaptı
ADİYAMAN

Akılalmaz olay: Sahibini tanımadığı köfteci dükkanına zorla girip önce temizlik sonra satış yaptı

Adıyaman’da bir şahıs, hiç tanımadığı kişilere ait olan köfteci dükkanının kapılarını zorlayarak açtıktan sonra önce temizlik ardından yoldan geçenlere satış yaptı.

Haber Merkezi İHA
Akılalmaz olay: Sahibini tanımadığı köfteci dükkanına zorla girip önce temizlik sonra satış yaptı
Engin Y’ye dışarıya çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 100 TL para cezası uygulandı.

Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi girişi yakınlarında Ş.Y’ye ait olan ve pandemi dolayısıyla kapalı halde bulunan köfteci dükkanına gelen Engin Y., burada iş yerinin kapılarını zorlayarak açtı.

Semaverde çay yaptı

Konteynırdan yapılmış iş yerinin kapılarını açtıktan sonra iş yerini temizleyen Engin Y, daha sonra burada bulunan iş yeri malzemelerini iş yeri önüne koyarak semaverde çay yaptı. Hiç tanımadığı kişilerin iş yerini açıp daha sonra çay demleyen ve demlediği semaver çayını da yoldan geçenlere satan Engin Y’yi fark edenler iş yeri sahibi Ş.Y’yi arayarak durumu anlattı.

Gözlerine inanamadı

Bir süre sonra yakınlarıyla beraber kendisine ait iş yerine gelen Ş.Y., gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Kendisine ait iş yerinin hiç tanımadığı bir şahıs tarafından açılarak çalıştıran Engin Y’yi polise ihbar etti.

Akli dengesi yerinde değil iddiası

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Engin Y’yi işletme sahiplerinden teslim aldı. Akli dengesi yerinde olmayan ve çeşitli suçlardan sabıkası olduğu iddia edilen Engin Y’den işletme sahipleri şikayetçi olmadı.

Polis ekipleri şikayetin olmaması üzerine Engin Y’ye dışarıya çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 100 TL para cezası uyguladı.

Olay yerinde uyarılan Engin Y., daha sonra bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Akılalmaz olayla ilgili olarak iş yeri sahipleri de durum karşısında oldukça şaşırdıklarını söyledi.

Nisa ailesini kaybettiği kazadan 421 gün sonra yaşamını yitirdi
GÜNDEM
Nisa ailesini kaybettiği kazadan 421 gün sonra yaşamını yitirdi

İstanbul barajlarında son durum: Bahar yağışları sona erince su seviyesi yüzde 2,73 azaldı
GÜNDEM
İstanbul barajlarında son durum: Bahar yağışları sona erince su seviyesi yüzde 2,73 azaldı

Camiler bayram namazı için pırıl pırıl
RAMAZAN
Camiler bayram namazı için pırıl pırıl

Kahramanmaraş'ta ot bitmeyen tarlalarda şimdi çilek yetiştiriliyor
EKONOMİ
Kahramanmaraş'ta ot bitmeyen tarlalarda şimdi çilek yetiştiriliyor

'Aşı ikna ekibi' devreye girdi: 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 80'e çıktı
KORONAVİRÜS
'Aşı ikna ekibi' devreye girdi: 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 80'e çıktı
Abone Ol Google News
Gel al katliam olmasın

'Gel al katliam olmasın'

​İşgalci İsrail askerleri El-Kisvani'nin ofisini kuşattı
Yaralı sayısı 305

Yaralı sayısı 305

Mescid-i Aksa'daki saldırılarda yaralı Filistinli sayısı yükseliyor.
Filistin halkı Kudüse doğru yürüyüşe geçti

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Harem-i Şerif'ten seslendi.
Filistin 7'den 70'e direniyor

Filistin 7'den 70'e direniyor

Dünya, işgalci İsrail polisinin Müslümanlara saldırısına sessiz.

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Fanatik Yahudi'den vahşet!

Fanatik Yahudi'den vahşet!

​Kudüs'te Filistinlileri arabayla ezip ateş açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.