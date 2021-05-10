Ramazan Camiler bayram namazı için pırıl pırıl
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RAMAZAN HABERLERİ

Camiler bayram namazı için pırıl pırıl

Ankara Kahramankazan Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki cami ve mescitleri dezenfekte edip, temizleyerek bayram namazına hazır hale getirdi.

Haber Merkezi İHA
Camiler bayram namazı için pırıl pırıl
Ünitelerdeki dezenfektan belediye ekipleri tarafından sürekli olarak yenileniyor.

Ankara'nın Kahramankazan’daki cami ve mescitleri sürekli olarak periyodik aralıklarla temizleyerek, dezenfekte eden belediye ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler bu kapsamda, cami ve mescitlerde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Vatandaşların daha temiz ve ferah şekilde bayram namazlarını kılmaları için duvarlar, halılar, kapı ve pencereler ile camların temizliği en ince ayrıntısına kadar yapıldı.

Ayrıca, cami ve mescitlerin bahçeleri, girişleri ve namaz kılınan tüm alanları ile tuvaletleri başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarında ayrıntılı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Cami ve mescitleri tepeden tırnağa dezenfekte edip temizleyerek, ilçe genelindeki 72 cami ve mescidi bayram namazı için hazır hale getirdi.

Üniteler boş bırakılmıyor

Belediye ayrıca, camilere daha önce yerleştirdiği el dezenfekte ünitelerini de sürekli olarak yenileyerek boş kalmamasını sağlıyor.

Camilerin girişlerine yerleştirilen ünitelerde vatandaşlar giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte ediyor. Böylece vatandaşlar için sağlanan hijyenik ortama kişisel hijyen boyutunda da katkı veriliyor. Ayrıca ünitelerdeki dezenfektan belediye ekipleri tarafından sürekli olarak yenileniyor.

Temiz ve ferah ortam

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, pandemi sürecinde ilçe genelinde yürüttükleri temizlik ve hijyen çalışmalarını rutin şekilde sürdürdüklerini belirterek, “Camiler ve mescitlerimizde de bu çalışmalarımızı aksatmadan yapıyoruz. Ramazan Bayramı namazı öncesinde de bu çalışmalarımızı tamamladık. Cami ve mescitlerimizi pırıl pırıl yapan ekiplerimiz, yoğun bir çalışma sonucunda buraları bayram namazı için hazır hale getirdi. Vatandaşlarımız bayram namazını daha temiz, steril ve ferah bir ortamda kılacak. Pandemi süreci sona erene kadar belediyemizin tüm imkânlarını hizmetkârı olduğumuz Kahramankazan için sonuna kadar kullanacağız. İnşallah sarılıp kucaklaştığımız ve hep bir arada olduğumuz nice bayramlara erişeceğiz. Bu vesileyle ülkemizin ve tüm İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

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