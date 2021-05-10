Nisa ailesini kaybettiği kazadan 421 gün sonra yaşamını yitirdi

İzmir- Ankara kara yolunun Kula ilçesi Kavacık mevkisinde,13 Mart 2020'de, Süleyman Ağırbaş'ın (33) kullandığı plakasız sepetli motosiklet, A.G.D. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Süleyman Ağırbaş ve yanındaki eşi Nazire Nazlı Ağırbaş (24) kaza yerinde hayatını kaybetti. Çiftin kazada ağır yaralanan çocukları Ramazan Ağırbaş (6) ve Huriye Nisa Ağırbaş ise sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan kardeşlerden Ramazan Ağırbaş, kazadan 3 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

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Ağırbaş ailesinden geride kalan tek kişi olan Huriye Nisa Ağırbaş ise dün akşam 421 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Nisa'nın ölüm haberi, Kula'nın Sandal Mahallesi'ndeki yakınlarını hüzne boğdu.

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Huriye Nisa Ağırbaş'ın cenazesi, bugün öğle vakti Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Sandal Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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