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AKSARAY

Aksaray'da kaybolan iki çocuktan acı haber geldi: Baraj gölünde cesetleri bulundu

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Gökler köyünde gezmek için evlerinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Muhammet Sevim ile arkadaşı Ahmet Bektik'in, bisiklet ve kıyafetlerini kenarına bıraktıkları, serinlemek için girdikleri Bozkır Baraj Göleti'nde cansız bedenleri bulundu. Cansız bedenleri 5 metre aralıklarla bulunan iki arkadaşın aynı gün aynı hastanede doğdukları öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Aksarayda kaybolan iki çocuktan acı haber geldi: Baraj gölünde cesetleri bulundu
Aksaray’da serinlemek için gölete giren iki çocuk boğularak öldü

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşlarındaki 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Gökler köyünde yaşayan Muhammet Sevim (14) ile arkadaşı Ahmet Bektik (14), serinlemek için köylerindeki Bozkır baraj göletine girdi.

Çocuklarından haber alamayan ve yaptıkları aramada çocukların elbiselerini göletin yakınlarında bulan aileler, durumu jandarmaya bildirdi.

Aksaray’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü.
Aksaray’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri ile Su Altı Arama Timi, çocukların bulunması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, arama çalışmaları sürerken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bütün tahminlerimiz burada gölete girdikleri yönünde. Tüm ekiplerimiz dalgıçlarla birlikte burada arama kurtarma çalışmaları yapıyor. Ailelerimizin yanındayız. Sabırla ekiplerimizin sonuç almasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Gece olması bizim için bir dezavantaj. Tüm arkadaşlarımız canla başla çalışıyor, sabırla iyi haberler bekliyoruz." diye konuştu.

Aksaray’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
Aksaray’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü

5 METRE ARALIKLARLA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Gölette, AFAD Su Altı Arama Timinin yaklaşık dört saat süren arama çalışmaları sonucu Sevim ve Bektik'in cansız bedenleri 5 metre aralıklarla bulundu.

Çalışmaları izleyen aile bireyleri, cesetlerin sudan çıkartılmasıyla sinir krizi geçirdi.

Çocukların cesedi AFAD dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasında bulunarak çıkartıldı.
Çocukların cesedi AFAD dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasında bulunarak çıkartıldı.

Cesetler, otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, Sevim ve Bektik ailelerinin 4'er kız çocuklarının bulunduğu, kaybettikleri oğullarının ise Ortaköy Devlet Hastanesinde aynı gün doğdukları öğrenildi.

Göletten çıkarılan cesetler ambulanslara alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Göletten çıkarılan cesetler ambulanslara alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Önüne çıkan domuza çarparak şarampole uçtu: Altı yaralı var
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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Akyazı ilçesi geçişinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, H.T. idaresindeki 34 PT 5528 plakalı Audi marka lüks otomobil, Ankara istikametine doğru seyir halindeyken otoyolda bir anda önüne domuz çıktı.
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Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve Kuzey Marmara Otoyolu Jandarma Trafik ekipleri yönlendirildi.
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Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinden çıkarılan yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, Anne S.T.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle otoyolda 2 şerit trafiğe kapatılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Önüne çıkan domuza çarparak şarampole uçtu: Altı yaralı var
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde önüne çıkan domuza çarpan lüks otomobil, taklalar atarak yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlandı. Feci kazada sürücü baba, eşi ve 4 çocuğu yaralandı.


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