Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kastamonuda yaşandı Ot toplamaya giden yaşlı adam donarak hayatını kaybetti
KASTAMONU

Kastamonu'da yaşandı: Ot toplamaya giden yaşlı adam donarak hayatını kaybetti

Kastamonu'da ıspıt otu toplamak için evden çıkan Mehmet Özer (72), gece saatlerinde çay kenarında ölü olarak bulundu.

Haber Merkezi DHA
Kastamonuda yaşandı: Ot toplamaya giden yaşlı adam donarak hayatını kaybetti
Arama çalışmaları yaşlı adamın cansız bedeninin bulunmasıyla sona erdi.

Şenpazar ilçesine bağlı Dağlı köyünde yaşayan Mehmet Özer, sabah saatlerinde ıspıt otu toplamak için evden çıktı. Özer'den akşama kadar haber alamayan oğlu Adil Özer, durumu köy muhtarına bildirdi. Yaşlı adamı aramaya başlayan köy sakinleri, Özer'i bulamayınca jandarmaya ihbarda bulundu. Köye gelen jandarma ve UMKE ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Mehmet Özer (72) hayatını kaybetti.
DHA
Mehmet Özer (72) hayatını kaybetti.

Gece boyunca süren arama çalışmaları, yaşlı adamın cansız bedeninin bulunmasıyla sona erdi. Hoca Mahallesine bağlı çay kenarında bulunan Özer'in cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Şenpazar Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.

ÜSTÜNÜ KURUTMAK İSTERKEN DONDU'

Belden aşağısı çıplak olarak bulunan Özer'in, çaydan geçerken üstünün ıslandığı ve pantolonunu kurutmak isterken donarak öldüğü tahmin ediliyor. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Aydın'da feci ölüm: Köpeği kurtarayım derken hayatını kaybetti
GÜNDEM
Aydın'da feci ölüm: Köpeği kurtarayım derken hayatını kaybetti

Ankara'dan acı haber: Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
GÜNDEM
Ankara'dan acı haber: Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Minik Miray'ın acı sonu: Pencereden kamyonetin kasasına düşerek can verdi
GÜNDEM
Minik Miray'ın acı sonu: Pencereden kamyonetin kasasına düşerek can verdi
Abone Ol Google News
Bayram havası belli oldu

Bayram havası belli oldu

​Meteoroloji beş günlük tahminlerini açıkladı.
Mehmetçik Romanya yolunda

Mehmetçik Romanya yolunda

​Çok uluslu tatbikata Türkiye'den önemli katkı.
Tek teker faciası!

Tek teker faciası!

Kaza sonrası ​köprü üzerinde 250 metre sürüklendi.
Kastamonu'ya<br>şehit ateşi düştü

Kastamonu'ya
şehit ateşi düştü

​14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Ankara'da<br>dehşet evi

Ankara'da
dehşet evi

​Kadın doğum uzmanı eşini öldürdü onun çocuğuna işkence yaptı.
Kayıp iki çocuktan<br>acı haber geldi

Kayıp iki çocuktan
acı haber geldi

Cesetleri beş metre arayla baraj gölünde bulundu.

AB'nin stratejik<br>sabrı yok

AB'nin stratejik
sabrı yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne mesaj.

17 Mayıs'tan sonra<br>kademeli normalleşme

17 Mayıs'tan sonra
kademeli normalleşme

​Küçük esnaf ve işletmeler belli kurallar dahilinde açılacak.

90 bin kişiyle<br>Aksa nöbeti

90 bin kişiyle
Aksa nöbeti

İşgalci İsrail'in zorbalıklarına intifada ruhuyla cevap.
Kudüs'ün<br>tapusu bizde

Kudüs'ün
tapusu bizde

Türkiye'deki arşivlerde Kudüs'e ait 171 bin 306 tapu kaydı bulunuyor.
34 yılda 11 bin Filistinli katledildi

34 yılda 11 bin Filistinli katledildi

​İşgalci İsrail'in Filistin'deki suçları raporlaştırıldı.
İstanbul'da çok riskli 300 bin konut var

İstanbul'da çok riskli 300 bin konut var

​Tevfik Göksu, CHP'nin ihmalkar tavrını gözler önüne serdi.
Fransa'da yeni<br>darbe bildirisi

Fransa'da yeni
darbe bildirisi

Yüzlerce muvazzaf askerin harekete geçeceği iddia ediliyor.
Yüzlerce kişi tek ses tek yürek

Yüzlerce kişi tek ses tek yürek

"Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir!"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.