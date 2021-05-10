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Gündem Kastamonuya şehit ateşi düştü 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
KASTAMONU

Kastamonu'ya şehit ateşi düştü: 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanan ve 14 gündür tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Nar şehit oldu. Acı haber şehidin Kastamonu'da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verilirken, haberi alan aile ise gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi İHA
Kastamonuya şehit ateşi düştü: 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Uzman Çavuş Murat Nar

Kastamonu Taşköprü ilçesi Çiftkıran köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Murat Nar(24), TSK’nın Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanmıştı. 14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaralı asker Murat Nar tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi hastanesinde şehit oldu.

Acı haber şehidin Taşköprü ilçe merkezi Cami Kebir Mahallesi İnönü Caddesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.
Acı haber şehidin Taşköprü ilçe merkezi Cami Kebir Mahallesi İnönü Caddesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haber şehidin Taşköprü ilçe merkezi Cami Kebir Mahallesi İnönü Caddesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin evine Türk Bayrakları asıldı. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Murat Nar’ın Taşköprü ilçesine bağlı Çiftkıran Köyünde defnedilmesi bekleniyor.

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