Kastamonu'ya şehit ateşi düştü: 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanan ve 14 gündür tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Nar şehit oldu. Acı haber şehidin Kastamonu'da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verilirken, haberi alan aile ise gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi 10 Mayıs 2021, 07:36 Son Güncelleme: 10 Mayıs 2021, 07:38 İHA