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Gündem Trafik kazasında hayatını kaybeden asker 44 yıl sonra şehit sayıldı
HAKKÂRİ

Trafik kazasında hayatını kaybeden asker 44 yıl sonra şehit sayıldı

İstanbul'da 1977 yılında vatani görevini yaparken, trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Dalmaz, 44 yıl sonra ailesinin başvurusu üzerine şehit kabul edildi. Dalmaz'ın Hakkari'nin Boybeyi köyünde yaşayan eşi, oğlu ve 2 kızı, verilen kararla büyük mutluluk yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Hakkari haberleri... 44 yıl sonra şehit sayıldı
Ömer Dalmaz, İstanbul Hasdal Kışlası'nda 1977'de askerlik görevini yaparken, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

İstanbul Hasdal Kışlası'nda 1977'de askerlik görevini yaparken, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Dalmaz'ın şehit sayılmaması üzerine Boybeyi köyünde yaşayan eşi Ayten ve oğlu Yemen Dalmaz, avukat Velat Duman aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı.

Aile, Ömer Dalmaz'ın şehit sayılması için Ankara 7'nci İdare Mahkemesine başvurdu. Konuyu inceleyen mahkeme, görev sırasında geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitiren Ömer Dalmaz'ın şehit sayılması gerektiğine karar verdi.

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"Geriye dönük en eski şehit sayılması kararı"

Bu karar ile şehidin eşi ve 3 çocuğu, büyük mutluluk yaşadı.

Avukat Duman, "Aile daha önce SGK ve ilgili kurumlarla sürekli görüşmüş ve zorluklar yaşamıştır. Vazife malulü sayılması için biz de hukuk mücadelesine başladık. Gerek AİHM ve gerekse Anayasa Mahkemesi kararları ışığında mahkeme ailenin mağduriyetini gidererek olumlu karar verdi. Alınan karar gereği 1977 yılında askerlik görevini yerine getirdiği esnada geçirdiği trafik kazası nedeniyle vefat eden Ömer Dalmaz vazife malulü sayıldı. Bu kararın da SGK'ya tebliği ile uygulanmasını bekliyoruz. Aile büyük bir mağduriyet yaşadı. Mağduriyetin giderilmesini bekliyoruz. Bundan önce 32 yıllık bir geçmişi olan emsal karar vardı. Bizim kararımız da 44 yıllık.Bu sebeple şu an Türkiye'de geriye dönük en eski şehit sayılma kararı oldu. Bu kararın diğer devam eden dosyalara da emsal olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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"Gurur yaşadık"

Mahkeme kararının ardından annesi ve ablası ile birlikte babasının mezarını ziyaret eden 4 çocuk babası Yemen Dalmaz (45), adalete kavuştuklarını söyledi.

Dalmaz, alınan kararın gurur verici olduğunu belirterek, "Babamın 44 yıl sonra şehit sayılmasına çok sevindik. Bize bu duyguyu yaşatanlardan Allah razı olsun. Babam vefat ettiğinde ben 1 yaşındaydım. Bizler babasız büyüdük. Annem bize hem annelik hem babalık yaparak, büyük zorluklar yaşadı. Bize babasızlığı yaşatmayan ve vefat eden amcamdan da Allah razı olsun. Babam şehit sayıldığı için çok mutluyuz" dedi.

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