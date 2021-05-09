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Gündem Belediye ekipleri şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü
BALİKESİR

Belediye ekipleri şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit oğlunun mezarını ziyaret etme talebinde bulunan Fikriye Evranos'un isteğini yerine getirdi.

Haber Merkezi Diğer
Belediye ekipleri şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit oğlunun mezarını ziyaret etme talebinde bulunan Fikriye Evranos'un isteğini yerine getirdi.

Evranos, telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutlayan Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi görevlisine, 2006 yılında Mardin'de teğmen olarak görev yaparken şehit olan oğlu Cengiz Evranos'un mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi.

Durum, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'a iletildi. Bunun üzerine Yılmaz, ekiplere Evranos'un, özel izin alınıp şehitliğe götürülmesi talimatını verdi.

Gerekli izinler alındı ve çiçekler hazırlandı. Anne Fikriye ve baba Mehmet Nuri Evranos, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinden alınarak Balıkesir Şehitliği'ne götürüldü.

Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öpen Fikriye Evranos, çiçek bıraktı, dua etti ve mezarı temizledi.

Fikriye Evranos, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağrı merkezi görevlisi bir isteği olup olmadığını sorunca oğlunun kabrini ziyaret etmesi konusunda yardımcı olabileceklerini söylediğini aktardı.

Kendisine verebilecekleri en güzel hediyenin bu olacağını ifade ettiğini belirten Evranos, "Oğlum bize gelemediği için biz onun yanına gelerek Anneler Günü'müzü öyle kutladık. Bizi buraya getirenlere ve Yücel Yılmaz Beye çok teşekkür ediyorum." dedi.

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