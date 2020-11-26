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Gündem Akıncı Üssü Davasında sanıklar mahkemeyi tehdit etti Esas gülen son gülen olacak
ANKARA

Akıncı Üssü Davası'nda sanıklar mahkemeyi tehdit etti: Esas gülen son gülen olacak

15 Temmuz'da Fetullahçı alçakların düzenlediği darbe girişimi davasında hakim karşısına çıkan sanıklar, aldıkları cezalar sonrası, mahkeme heyetine tehditler savurdu.

Haber Merkezi Diğer
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklar mahkemeyi tehdit etti.
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklar mahkemeyi tehdit etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıklara yönelik hüküm açıklandı.

Kanlı darbe girişiminde bulunan hainlere duruşmada ceza yağdı.

Akıncı Üssü davasında karar verildi
GÜNDEM
Akıncı Üssü davasında karar verildi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLER

  • Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen 4 sivil imam ve Ankara'yı bombalayan bazı pilotların da arasında bulunduğu 15 eski asker 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Bu sanıkların tamamı kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs suçlarından da 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Akıncı üssü davasında karar çıktı: Sivil imamlar 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
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Akıncı üssü davasında karar çıktı: Sivil imamlar 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
Akıncı üssünün Harekat Plan Subayı olan eski binbaşı Murat Bicil ve Eski Hava Kuvvetleri K. Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı tuğgeneral Recep Özatak 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.


HAİNLERDEN TEHDİT

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın açıkladığı hükümler sonrası, yargılanan darbecilerden mahkeme heyetine tehdit geldi.

Ceza alan darbeciler, yaptıklarından pişman olmadıklarını bir kez daha göstererek mahkeme heyetine şu tehditleri savurdu;

  • -Esas gülen son gülen olacak.
  • -Tekrar hesaplaşacağız.
  • -Gün gelecek sizinle yer değiştireceğiz.
  • -Başkan seninle ileride görüşeceğiz.

Akıncı Üssü pistinin bombalanması sırasındaki panik güvenlik kamerasında
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Akıncı Üssü pistinin bombalanması sırasındaki panik güvenlik kamerasında
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nde yaşanan olaylara ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Akıncı Üssü'ndeki pistin bombalanması esnasında asker yakınlarının yaşadığı panik güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hulusi Akar'ın, Karargah'tan Akıncı Üssü'ne götürülüş anı kamerada
OYNAT 01:43
Hulusi Akar'ın, Karargah'tan Akıncı Üssü'ne götürülüş anı kamerada
FETÖ darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki kamera kayıtları üzerinde yapılan bilirkişi inceleme raporuna giren görüntülerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Karargah'tan Akıncı Üssü'ne götürülüş anları da yer alıyor. Bilirkişi raporuna göre, darbe girişimi günü saat 21.22'de, 33 kişilik Özel Kuvvetler mensubu tam teçhizatlı askerlerin Genelkurmay Başkanlığı ana nizamiye kapısından girip, makam katına çıktıkları görülüyor. Ardından darbe girişimi gecesi saat 23.03.57'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 5 özel kuvvetler personelinin arasında, yanında sanıklardan eski tümgeneral Mehmet Dişli ile merdivenlerden inerek bahçeye çıkarılıyor. Koyu renk takım elbiseli koruma olduğu değerlendirilen kişinin, tekrar merdivenlerden geri çıkarak komutanın şapkasını alarak geri döndüğü de görüntülere yansıyor.

15 Temmuz'da Yaşar Güler Akıncı Üssü'ne böyle getirilmiş!
OYNAT 00:59
15 Temmuz'da Yaşar Güler Akıncı Üssü'ne böyle getirilmiş!
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında derdest edilen komutanların tutulduğu Akıncı Üssü Karargah binasına ait koridor görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Görüntülerde Yaşar Güler'in darbeci askerler tarafından üsse getirilişleri yer alıyor. Üsse getirilen Orgeneral Hulusi Akar'ın, derbeci Hakan Evrim'in odasında tutulduğu belirtilmişti. 2 saniyelik görüntüdeki kalabalığın içinde Orgeneral Hulusi Akar, darbeci general Mehmet Dişli ile diğer askerlerin bulunduğu belirtiliyor.
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