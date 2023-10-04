Akşener’den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Kola kutularının seçenek olarak sunulduğu dayatma siyasetini reddediyoruz

CHP yönetimi, değişimciler karşısında İstanbul'u korumak için oy kullanacak 650 delegeye fişleme gibi profil çalışması yapıyor. Çalışma için delegelerin partideki geçmişlerine ilişkin özet bilgiler çıkartıldı. Bu isimlerin daha önce oy kullandığı kongre ve kurultaylardaki oylama sonuçları incelenerek, Genel Başkan Adayı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na olan yakınlıkları mercek altına alınıyor.