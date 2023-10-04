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Akşener’den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Kola kutularının seçenek olarak sunulduğu dayatma siyasetini reddediyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hezimeti sonrası yollarını ayırdığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek bir kez daha köprüleri yaktı. Yerel seçimde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını yineleyen Akşener, "Ceketlerin, kola kutularının millete seçenek olarak sunulduğu, dayatma siyasetini reddediyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Seren Som
13:03 . 4/10/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener

Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki en büyük ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.


'İttifak siyasetini reddediyoruz'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Altılı Masa'dan istediği sonucu elde edemeyen Akşener, yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girecekleri söylemini bir kez daha yineledi.

Akşener, "Pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz. Hür ve müstakil siyasetimizle, tek başımıza, aziz milletimizin huzuruna çıkacağız" ifadelerini kullandı.


'Ceketler, kola kutuları millete seçenek olarak sunuldu'

Kılıçdaroğlu ve CHP'ye 'Kola kutusu' göndermesi yapan Akşener şöyle konuştu:

"Herkesin, kendi iktidar sahasında, halinden gayet de memnun olduğu, statüko siyasetini reddediyoruz. Ceketlerin, kola kutularının millete seçenek olarak sunulduğu, dayatma siyasetini reddediyoruz. Her türlü öfkeyi, kini, kutuplaşmayı besleyen, popülist siyaseti reddediyoruz."


Kutu kola polemiği

  • CHP'nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, iddialarını ortaya koymak için
    "Ben bir araştırma yaptırdım Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu Kola %48.7 çıktı. Yaptırdım efendim para verdim yaptırdım"
    ifadelerini kullanmıştı.


#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Politika
#Seçim
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