Doğu Kılıçdaroğlu sahiller Özel diyor

Özgür Özel’in memleketi Manisa’nın da bulunduğu Ege, Akdeniz ile Marmara ve Karadeniz bölgesindeki birçok vekil Özgür Özel’den yana tavır aldı. Kılıçdaroğlu’nun ise Doğu ve İç Anadolu’da vekillerinin üzerinde etkisi olduğu belirtiliyor. Bu durumu lehine çevirmeye çalışan Kılıçdaroğlu ise kongre sürecine kadar dümeni sahillere çevirecek. Kılıçdaroğlu ve ekibi, değişimcilerin elindeki vekil gücünü kırmaya çalışacak.

CHP ile ittifak yapıp seçimlere ortak listelerden giren DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti yerel seçimlerde ittifak yapmak için 4 Kasım’a kadar bekleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçilmesi durumunda küçük partiler yerel seçimler için yeniden görüşecek. Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçilmemesi durumunda ise diğer partilerin Özgür Özel ile anlaşamayacağı konuşuluyor. Partiler Kılıçdaroğlu’nun daha uzlaşmacı olduğunu Özel’in ise teşkilata gözdağı vermek için ittifaktan yana olmayacağını belirtiyor.