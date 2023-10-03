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Doğu Kılıçdaroğlu sahiller Özel diyor

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki CHP Genel Başkanlığı yarışında bölgesel dengeler dikkat çekiyor. Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’den birçok vekil ile bazı il teşkilatları Özel’den yana tavır alıyor. Kılıçdaroğlu ise Güneydoğu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da güçlü. Kılıçdaroğlu’nun ağırlığı sahillere vereceği belirtiliyor.

Mehmet Güney
04:00 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Değişimciler kurultay sürecinde İstanbul’daki dengeleri muhafaza etmeye çalışıyor.

Değişimciler kurultay sürecinde İstanbul’daki dengeleri muhafaza etmeye çalışıyor.

Çoklu aday ile seçimlere gidilmesi beklenen CHP’de 130 milletvekilinden oluşan grup ikiye bölünmüş durumda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafı sahillerde istediği gücü bulamazken rakibi Özgür Özel’ciler ise Doğu’da aradığını bulamıyor.


ROTA SAHİLE

Özgür Özel’in memleketi Manisa’nın da bulunduğu Ege, Akdeniz ile Marmara ve Karadeniz bölgesindeki birçok vekil Özgür Özel’den yana tavır aldı. Kılıçdaroğlu’nun ise Doğu ve İç Anadolu’da vekillerinin üzerinde etkisi olduğu belirtiliyor. Bu durumu lehine çevirmeye çalışan Kılıçdaroğlu ise kongre sürecine kadar dümeni sahillere çevirecek. Kılıçdaroğlu ve ekibi, değişimcilerin elindeki vekil gücünü kırmaya çalışacak.


Küçükler de ondan yana

CHP ile ittifak yapıp seçimlere ortak listelerden giren DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti yerel seçimlerde ittifak yapmak için 4 Kasım’a kadar bekleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçilmesi durumunda küçük partiler yerel seçimler için yeniden görüşecek. Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçilmemesi durumunda ise diğer partilerin Özgür Özel ile anlaşamayacağı konuşuluyor. Partiler Kılıçdaroğlu’nun daha uzlaşmacı olduğunu Özel’in ise teşkilata gözdağı vermek için ittifaktan yana olmayacağını belirtiyor.

#politika
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
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