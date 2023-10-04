PM’yi genişleterek değişimcileri zayıflatacak

4-5 Kasım’da yapılacak Büyük Kurultay’a hazırlanan Kılıçdaroğlu’nun, yeniden genel başkan seçilmesi halinde mevcutta 60 olan PM üye sayısında revizyona gidebileceği belirtiliyor. Revizyon kapsamında kurultayda genel merkez taraftarlarının vereceği bir önerge ile PM’nin üye sayısının 80 ya da 100’e yükseltilebileceği vurgulanıyor.

Söz konusu üye artımının gerisinde ise yeni PM’yi daha sıkı kontrol altına alma planının yattığı ileri sürülüyor. PM’de üye sayısının artırılarak mayıs seçimleri sonrasında neredeyse bıçak sırtı oluşan dengenin gelecekte yaşanmasının önüne geçilmesinin planlandığı kaydedildi. Bu hamle ile değişimcilerin PM’deki gücü de zayıflatılacak. PM’yi büyütmenin yanı sıra CHP liderinin ayrıca MYK’da çizdiği isimler başta olmak üzere aralarında Seyit Torun, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Fethi Açıkel, Bülent Tezcan ve Selin Sayek Böke gibi değişim taraftarı isimleri de PM’den uzaklaştıracağı belirtiliyor.